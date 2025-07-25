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При взрыве в многоэтажке в Саратове пострадал соседний дом

При взрыве в многоэтажке в Саратове пострадал соседний дом - РИА Новости, 25.07.2025

При взрыве в многоэтажке в Саратове пострадал соседний дом

Дом, расположенный рядом с 10-этажным домом в Саратове, где при взрыве газа погибли три человека, также получил повреждения, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:57:00+03:00

2025-07-25T12:57:00+03:00

2025-07-25T13:53:00+03:00

взрыв газа в многоэтажке в саратове

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратов

россия

происшествия

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Дом, расположенный рядом с 10-этажным домом в Саратове, где при взрыве газа погибли три человека, также получил повреждения, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.У соседнего дома с четвертого по восьмой этажи выбиты окна на лоджиях, а также на уровне четвертого этажа повреждена облицовка дома.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов.

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Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове 2025-07-25T12:57 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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взрыв газа в многоэтажке в саратове, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, россия, происшествия