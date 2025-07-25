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При взрыве в многоэтажке в Саратове пострадал соседний дом - РИА Новости, 25.07.2025
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12:57 25.07.2025 (обновлено: 13:53 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/dom-2031383840.html
При взрыве в многоэтажке в Саратове пострадал соседний дом
При взрыве в многоэтажке в Саратове пострадал соседний дом - РИА Новости, 25.07.2025
При взрыве в многоэтажке в Саратове пострадал соседний дом
Дом, расположенный рядом с 10-этажным домом в Саратове, где при взрыве газа погибли три человека, также получил повреждения, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:57:00+03:00
2025-07-25T13:53:00+03:00
взрыв газа в многоэтажке в саратове
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
россия
происшествия
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Дом, расположенный рядом с 10-этажным домом в Саратове, где при взрыве газа погибли три человека, также получил повреждения, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.У соседнего дома с четвертого по восьмой этажи выбиты окна на лоджиях, а также на уровне четвертого этажа повреждена облицовка дома.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов.
https://ria.ru/20250725/video-2031386197.html
саратов
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Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове
Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове
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взрыв газа в многоэтажке в саратове, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, россия, происшествия
Взрыв газа в многоэтажке в Саратове, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Саратов, Россия, Происшествия
При взрыве в многоэтажке в Саратове пострадал соседний дом

В Саратове при взрыве газа в многоэтажке пострадал соседний дом

© Фото : Роман Бусаргин/TelegamМесто взрыва газа в жилом доме в Саратове
Место взрыва газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegam
Место взрыва газа в жилом доме в Саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Дом, расположенный рядом с 10-этажным домом в Саратове, где при взрыве газа погибли три человека, также получил повреждения, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.
У соседнего дома с четвертого по восьмой этажи выбиты окна на лоджиях, а также на уровне четвертого этажа повреждена облицовка дома.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов.
Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Момент взрыва в многоэтажке в Саратове попал на видео
13:01
 
Взрыв газа в многоэтажке в СаратовеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СаратовРоссияПроисшествия
 
 
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