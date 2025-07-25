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При взрыве в многоэтажке в Саратове пострадал соседний дом
При взрыве в многоэтажке в Саратове пострадал соседний дом - РИА Новости, 25.07.2025
При взрыве в многоэтажке в Саратове пострадал соседний дом
Дом, расположенный рядом с 10-этажным домом в Саратове, где при взрыве газа погибли три человека, также получил повреждения, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:57:00+03:00
2025-07-25T12:57:00+03:00
2025-07-25T13:53:00+03:00
взрыв газа в многоэтажке в саратове
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Дом, расположенный рядом с 10-этажным домом в Саратове, где при взрыве газа погибли три человека, также получил повреждения, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.У соседнего дома с четвертого по восьмой этажи выбиты окна на лоджиях, а также на уровне четвертого этажа повреждена облицовка дома.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов.
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Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове
Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове
2025-07-25T12:57
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взрыв газа в многоэтажке в саратове, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, россия, происшествия
Взрыв газа в многоэтажке в Саратове, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Саратов, Россия, Происшествия
При взрыве в многоэтажке в Саратове пострадал соседний дом
В Саратове при взрыве газа в многоэтажке пострадал соседний дом