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В Саратове организовали ПВР для жителей дома, где взорвался газ - РИА Новости, 25.07.2025
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12:44 25.07.2025 (обновлено: 13:53 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/dom-2031379378.html
В Саратове организовали ПВР для жителей дома, где взорвался газ
В Саратове организовали ПВР для жителей дома, где взорвался газ - РИА Новости, 25.07.2025
В Саратове организовали ПВР для жителей дома, где взорвался газ
Пункты временного размещения организованы для жителей многоэтажного жилого дома в Саратове, где произошло частичное обрушение в результате взрыва газа, заявил... РИА Новости, 25.07.2025
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взрыв газа в многоэтажке в саратове
происшествия
саратов
саратовская область
роман бусаргин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пункты временного размещения организованы для жителей многоэтажного жилого дома в Саратове, где произошло частичное обрушение в результате взрыва газа, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин."Для жителей дома городской администрацией организованы пункты временного размещения. Всем будет оказана необходимая помощь... Первоочередная задача сейчас - оперативно провести поисково-спасательные работы и оказать помощь всем пострадавшим. Все медицинские службы работают в усиленном режиме", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
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Обстановка около многоэтажки в Саратове после взрыва
Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодня, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор Бусаргин. Кроме того, по его словам, на месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу специальная горячая линия. За помощью можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 937 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73.
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взрыв газа в многоэтажке в саратове, происшествия, саратов, саратовская область, роман бусаргин
Взрыв газа в многоэтажке в Саратове, Происшествия, Саратов, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Саратове организовали ПВР для жителей дома, где взорвался газ

Бусаргин: для жителей дома в Саратове, где взорвался газ, организовали ПВР

© Фото : Роман Бусаргин/TelegamМесто взрыва газа в жилом доме в Саратове
Место взрыва газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegam
Место взрыва газа в жилом доме в Саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пункты временного размещения организованы для жителей многоэтажного жилого дома в Саратове, где произошло частичное обрушение в результате взрыва газа, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"Для жителей дома городской администрацией организованы пункты временного размещения. Всем будет оказана необходимая помощь... Первоочередная задача сейчас - оперативно провести поисково-спасательные работы и оказать помощь всем пострадавшим. Все медицинские службы работают в усиленном режиме", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Дом в Саратове, где взорвался газ, проверят на угрозу дальнейшего обрушения
12:51
 
Взрыв газа в многоэтажке в СаратовеПроисшествияСаратовСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
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