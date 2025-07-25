https://ria.ru/20250725/dom-2031379378.html

В Саратове организовали ПВР для жителей дома, где взорвался газ

В Саратове организовали ПВР для жителей дома, где взорвался газ - РИА Новости, 25.07.2025

В Саратове организовали ПВР для жителей дома, где взорвался газ

Пункты временного размещения организованы для жителей многоэтажного жилого дома в Саратове, где произошло частичное обрушение в результате взрыва газа, заявил... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:44:00+03:00

2025-07-25T12:44:00+03:00

2025-07-25T13:53:00+03:00

взрыв газа в многоэтажке в саратове

происшествия

саратов

саратовская область

роман бусаргин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пункты временного размещения организованы для жителей многоэтажного жилого дома в Саратове, где произошло частичное обрушение в результате взрыва газа, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин."Для жителей дома городской администрацией организованы пункты временного размещения. Всем будет оказана необходимая помощь... Первоочередная задача сейчас - оперативно провести поисково-спасательные работы и оказать помощь всем пострадавшим. Все медицинские службы работают в усиленном режиме", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031382029.html

саратов

саратовская область

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Обстановка около многоэтажки в Саратове после взрыва Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодня, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор Бусаргин. Кроме того, по его словам, на месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу специальная горячая линия. За помощью можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 937 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73. 2025-07-25T12:44 true PT0M11S

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взрыв газа в многоэтажке в саратове, происшествия, саратов, саратовская область, роман бусаргин