https://ria.ru/20250725/dogovor-2031363248.html

Патрушев назвал новый германо-британский договор о дружбе антироссийским

Патрушев назвал новый германо-британский договор о дружбе антироссийским - РИА Новости, 25.07.2025

Патрушев назвал новый германо-британский договор о дружбе антироссийским

Новый германо-британский "договор о дружбе" является документом о военном сотрудничестве и носит явный антироссийский характер, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:48:00+03:00

2025-07-25T11:48:00+03:00

2025-07-25T11:48:00+03:00

в мире

россия

германия

украина

фридрих мерц

николай патрушев

кир стармер

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799244_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_2488407ace68e597a56f2f8ebf546dd2.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Новый германо-британский "договор о дружбе" является документом о военном сотрудничестве и носит явный антироссийский характер, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Что касается Балтийского региона и его милитаризации, обращает на себя внимание замысел Германии совместно с Англией и Францией создать на Балтике группировку, способную и без помощи других стран НАТО, в том числе США, противостоять Военно-морскому флоту России. ФРГ уже активно проводит модернизацию своих военно-морских сил", - сказал Патрушев. "При этом подписанный на прошлой неделе германо-британский "договор о дружбе" по сути является договором о военном, военно-морском и военно-техническом сотрудничестве и носит явный антироссийский характер", - добавил он. В июле канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны. В 27-страничном документе, текст которого находится в распоряжении РИА Новости, стороны договариваются в первых трех абзацах о стратегическом сотрудничестве "в условиях коренных изменений геополитической обстановки" и ввиду "наиболее серьезной и непосредственной угрозы безопасности", исходящей, по их мнению, от Российской Федерации. Украина в ближайшие недели и месяцы получит системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью, заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции со Стармером. Ранее источник в немецком правительстве сообщил журналистам, и в том числе корреспонденту РИА Новости, о том, что Мерц и Стармер в рамках подписания договора о дружбе между Соединенным Королевством и ФРГ согласуют совместное производство дальнобойного оружия для "сдерживания России". Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет. Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее уведомлял, что РФ будет внимательно наблюдать за конкретными действиями немецкого руководства по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения ВСУ обращению с ними. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Полностью текст интервью читайте 26 июля в 11.00 на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20250721/britaniya-2030326139.html

https://ria.ru/20250725/patrushev-2031323799.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, украина, фридрих мерц, николай патрушев, кир стармер, нато, вооруженные силы украины