https://ria.ru/20250725/deputat-2031480162.html

В ФРГ депутат ушел в отставку после скандала со свастикой на бюллетене

В ФРГ депутат ушел в отставку после скандала со свастикой на бюллетене - РИА Новости, 25.07.2025

В ФРГ депутат ушел в отставку после скандала со свастикой на бюллетене

Вице-председатель ландтага (земельного парламента) и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Даниэль Борн признался, что нарисовал свастику на... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:35:00+03:00

2025-07-25T17:35:00+03:00

2025-07-25T17:35:00+03:00

в мире

баден-вюртемберг

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-председатель ландтага (земельного парламента) и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Даниэль Борн признался, что нарисовал свастику на бюллетене для тайного голосования в ландтаге земли Баден-Вюртемберг, объявив, что уходит из президиума ландтага и парламентской фракции СДПГ, сообщило агентство DPA. В четверг агентство со ссылкой на председателя парламента земли Баден-Вюртемберг Мутерем Арас сообщило, что неизвестный депутат нарисовал свастику на бюллетене для тайного голосования. Арас назвала это преступлением и позором для всего парламента и призвала ответственного сложить свой депутатский мандат. Борн заявил, что это была " аффективная реакция" и "серьезная ошибка". Во время тайного голосования по вопросу избрания представителей в Совет Верхнего Рейна он поставил после имени депутата "Альтернативы для Германии"(АдГ) знак свастики. По его словам, ему не давало покоя растущее привыкание общества к АдГ, но в его намерения не входило выставить ситуацию так, будто знак поставил депутат от АдГ. "Скорее я в моменте аффекта хотел показать, что голоса за АдГ, независимо от того, какое это голосование, всегда являются голосами за правую ненависть и подстрекательство", - заявил Борн. "Возможность служить родине в качестве заместителя председателя парламента была величайшей честью в моей жизни", - отметил он. Лидер фракции СДПГ в ландтаге Андреас Штох назвал последовательным и правильным, что Борн ушел со своего поста и покинул фракцию.

https://ria.ru/20250204/sud-1997222379.html

https://ria.ru/20250616/shtraf-2023033050.html

баден-вюртемберг

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в мире, баден-вюртемберг