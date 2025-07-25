https://ria.ru/20250725/dagestan-2031482899.html
В Дагестане шесть человек пострадали в ДТП с участием трех автомобилей
В Дагестане шесть человек пострадали в ДТП с участием трех автомобилей - РИА Новости, 25.07.2025
В Дагестане шесть человек пострадали в ДТП с участием трех автомобилей
Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Дагестане, одного ребенка, предположительно, унесло рекой, сообщается на... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:41:00+03:00
2025-07-25T17:41:00+03:00
2025-07-25T17:41:00+03:00
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Дагестане, одного ребенка, предположительно, унесло рекой, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике. По данным ведомства, на автодороге на границе двух высокогорных районов – Шамильского и Тляратинского – столкнулись три легковых автомобиля. "После столкновения один автомобиль упал с обрыва высотой 70 метров в реку Аварское Койсу. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Из пострадавших каретой скорой помощи увезли трех человек, в том числе одного ребенка. Двоим оказана помощь на месте, второго ребенка ищут, предположительно, унесло рекой", – говорится в сообщении. Отмечается, что в поисках ребенка участвуют около 50 местных жителей.
https://ria.ru/20250723/dtp-2031009779.html
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происшествия, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане шесть человек пострадали в ДТП с участием трех автомобилей
МЧС: шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Дагестане, одного ребенка, предположительно, унесло рекой, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.
По данным ведомства, на автодороге на границе двух высокогорных районов – Шамильского и Тляратинского – столкнулись три легковых автомобиля.
"После столкновения один автомобиль упал с обрыва высотой 70 метров в реку Аварское Койсу. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Из пострадавших каретой скорой помощи увезли трех человек, в том числе одного ребенка. Двоим оказана помощь на месте, второго ребенка ищут, предположительно, унесло рекой", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в поисках ребенка участвуют около 50 местных жителей.