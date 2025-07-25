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В Череповце задержали мужчину, продававшего мошенникам персональные данные - РИА Новости, 25.07.2025
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10:00 25.07.2025 (обновлено: 10:14 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/cherepovets-2031333153.html
В Череповце задержали мужчину, продававшего мошенникам персональные данные
В Череповце задержали мужчину, продававшего мошенникам персональные данные - РИА Новости, 25.07.2025
В Череповце задержали мужчину, продававшего мошенникам персональные данные
Задержан глава обслуживающего МФЦ и медучреждения колл-центра в Череповце, продавший мошенникам данные о более чем 27 тысячах россиян, сообщила официальный... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:00:00+03:00
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происшествия
череповец
россия
ирина волк
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Задержан глава обслуживающего МФЦ и медучреждения колл-центра в Череповце, продавший мошенникам данные о более чем 27 тысячах россиян, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Предварительно установлено, что преступление совершил руководитель колл-центра, который располагался в городе Череповце и обслуживал множество организаций различного профиля. Среди них - многофункциональные центры, учреждения здравоохранения, коммунальные службы и другие ведомства."Торговля сведениями о наших согражданах пресечена моими коллегами из УБК МВД России. Они задержали жителя города Вологды, который подозревается в незаконной передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные, телефонным мошенникам с Украины. В подчинении фигуранта находилось порядка 200 человек, которые ежедневно обрабатывали тысячи звонков", - говорится в сообщении в Telegram-канале Волк.Она отметила, что на закрытых интернет-ресурсах злоумышленник обнаружил объявление о желании украинских кол-центров приобрести охраняемые законом сведения о россиянах. Он инициативно предложил покупателям воспользоваться криминальной схемой хищения денег граждан, которая была основана на предлагаемой информации о том, куда, в какое время и с какими именно просьбами обращались граждане."Обладая этими данными, мошенники могли легко войти в доверие и попросить своих собеседников сообщить им поступивший на телефон код восстановления доступа к порталу "Госуслуги". Используя доступ к компьютерной сети организации, мужчина копировал сведения об обращениях на горячие линии и продавал их за криптовалюту. По оперативным материалам, зарубежным мошенникам были предоставлены сведения о более чем 27 тысячах граждан Российской Федерации", - подчеркнула Волк.Она добавила, что подозреваемый задержан, по местам его жительства и работы проведены обыски. Также изъята компьютерная техника, средства связи, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение."Следователем ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272.1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении. ‍️
https://ria.ru/20250724/moshenniki--2031064574.html
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Задержание руководителя колл-центра, который продавал данные россиян украинским мошенникам
Задержан руководитель находившегося в Череповце и обслуживающего ряд организаций колл-центра, продавший украинским телефонным мошенникам данные о более чем 27 тыс россиян. Среди обслуживаемых колл-центром организаций были, например, МФЦ, учреждения здравоохранения, коммунальные службы, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Используя доступ к компьютерной сети организации, мужчина копировал сведения об обращениях на горячие линии и продавал их за криптовалюту Обладая этими данными, мошенники могли легко войти в доверие и попросить своих собеседников сообщить им код восстановления доступа к "Госуслугам". 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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происшествия, череповец, россия, ирина волк, вологда
Происшествия, Череповец, Россия, Ирина Волк, Вологда
В Череповце задержали мужчину, продававшего мошенникам персональные данные

В Череповце задержали мужчину, продававшего мошенникам данные о 27 тыс россиян

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Задержан глава обслуживающего МФЦ и медучреждения колл-центра в Череповце, продавший мошенникам данные о более чем 27 тысячах россиян, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Предварительно установлено, что преступление совершил руководитель колл-центра, который располагался в городе Череповце и обслуживал множество организаций различного профиля. Среди них - многофункциональные центры, учреждения здравоохранения, коммунальные службы и другие ведомства.
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"Торговля сведениями о наших согражданах пресечена моими коллегами из УБК МВД России. Они задержали жителя города Вологды, который подозревается в незаконной передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные, телефонным мошенникам с Украины. В подчинении фигуранта находилось порядка 200 человек, которые ежедневно обрабатывали тысячи звонков", - говорится в сообщении в Telegram-канале Волк.
Она отметила, что на закрытых интернет-ресурсах злоумышленник обнаружил объявление о желании украинских кол-центров приобрести охраняемые законом сведения о россиянах. Он инициативно предложил покупателям воспользоваться криминальной схемой хищения денег граждан, которая была основана на предлагаемой информации о том, куда, в какое время и с какими именно просьбами обращались граждане.
"Обладая этими данными, мошенники могли легко войти в доверие и попросить своих собеседников сообщить им поступивший на телефон код восстановления доступа к порталу "Госуслуги". Используя доступ к компьютерной сети организации, мужчина копировал сведения об обращениях на горячие линии и продавал их за криптовалюту. По оперативным материалам, зарубежным мошенникам были предоставлены сведения о более чем 27 тысячах граждан Российской Федерации", - подчеркнула Волк.
Она добавила, что подозреваемый задержан, по местам его жительства и работы проведены обыски. Также изъята компьютерная техника, средства связи, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
"Следователем ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272.1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении. ‍️
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ПроисшествияЧереповецРоссияИрина ВолкВологда
 
 
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