https://ria.ru/20250725/blagoveschensk-2031311110.html

Родственников погибших при крушении Ан-24 разместят в гостинице

Родственников погибших при крушении Ан-24 разместят в гостинице - РИА Новости, 25.07.2025

Родственников погибших при крушении Ан-24 разместят в гостинице

Власти Благовещенска бесплатно разместят в местной гостинице прибывающих в регион родственников погибших в крушении Ан-24, сообщает мэрия. РИА Новости, 25.07.2025

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2025-07-25T07:35:00+03:00

благовещенск

тында

россия

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Власти Благовещенска бесплатно разместят в местной гостинице прибывающих в регион родственников погибших в крушении Ан-24, сообщает мэрия. "Прибывающим в Благовещенск родственникам погибших в авиакатастрофе под Тындой будет предложено бесплатное размещение в гостинице "Дружба". Кроме того, город готов оказать семьям всю необходимую поддержку", - говорится в сообщении. Прибывающие в город родственники погибших могут обращаться на круглосуточную горячую линию 8 (4162) 999-112. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

благовещенск, тында, россия, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24