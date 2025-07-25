https://ria.ru/20250725/biryukov-2031484400.html

Благоустройство почти 70 улиц проведут на юге Москвы

Благоустройство почти 70 улиц проведут на юге Москвы - РИА Новости, 25.07.2025

Благоустройство почти 70 улиц проведут на юге Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство почти 70 улиц на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:45:00+03:00

2025-07-25T17:45:00+03:00

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петр бирюков

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство почти 70 улиц на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 69 в Южном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 18 улицах, среди них - Булатниковский проезд, Большой Староданиловский переулок, 2-й и 3-й Донские проезды", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим более 970 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 390 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки и обустроим удобные парковочные карманы. Организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, что позволит самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", - добавил Бирюков. Он отметил, что в районах проведения работ модернизируют уличное освещение - установят фонари с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 1,1 миллиона квадратных метров газонов.

https://ria.ru/20250725/forum-2031483526.html

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москва, петр бирюков