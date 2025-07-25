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Около 1 тыс электроподстанций отремонтировали в Москве в 2025 году
Около 1 тыс электроподстанций отремонтировали в Москве в 2025 году - РИА Новости, 25.07.2025
Около 1 тыс электроподстанций отремонтировали в Москве в 2025 году
Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтировали в 2025 году около 1 тысячи электроподстанций, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:44:00+03:00
2025-07-25T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтировали в 2025 году около 1 тысячи электроподстанций, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2025 года обновим порядка 2 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций, на половине объектов мероприятия уже завершены", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что такие работы проводятся в течение года с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней. Они позволяют повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. "Реализуем комплекс мероприятий, в том числе высокотехнологичных. Проводим капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаем новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Около 1 тыс электроподстанций отремонтировали в Москве в 2025 году
Бирюков: около 1 тыс электроподстанций отремонтировали в Москве в 2025 году
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтировали в 2025 году около 1 тысячи электроподстанций, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2025 года обновим порядка 2 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций, на половине объектов мероприятия уже завершены", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что такие работы проводятся в течение года с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней. Они позволяют повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов.
"Реализуем комплекс мероприятий, в том числе высокотехнологичных. Проводим капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаем новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.