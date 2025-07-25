https://ria.ru/20250725/biryukov-2031484031.html

Около 1 тыс электроподстанций отремонтировали в Москве в 2025 году

Около 1 тыс электроподстанций отремонтировали в Москве в 2025 году - РИА Новости, 25.07.2025

Около 1 тыс электроподстанций отремонтировали в Москве в 2025 году

Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтировали в 2025 году около 1 тысячи электроподстанций, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:44:00+03:00

2025-07-25T17:44:00+03:00

2025-07-25T17:44:00+03:00

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петр бирюков

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтировали в 2025 году около 1 тысячи электроподстанций, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2025 года обновим порядка 2 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций, на половине объектов мероприятия уже завершены", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что такие работы проводятся в течение года с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней. Они позволяют повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. "Реализуем комплекс мероприятий, в том числе высокотехнологичных. Проводим капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаем новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.

https://ria.ru/20250725/forum-2031483526.html

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москва, петр бирюков