https://ria.ru/20250725/bilayn-2031432825.html

Билайн представил корпоративные сервисы для малого бизнеса и ИП

Билайн представил корпоративные сервисы для малого бизнеса и ИП - РИА Новости, 25.07.2025

Билайн представил корпоративные сервисы для малого бизнеса и ИП

"Билайн бизнес" (корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом Билайн все услуги и сервисы для компаний) адаптировал свои решения для... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:31:00+03:00

2025-07-25T15:31:00+03:00

2025-07-25T15:31:00+03:00

технологии

билайн

вымпелком

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. "Билайн бизнес" (корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом Билайн все услуги и сервисы для компаний) адаптировал свои решения для использования малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, сообщает пресс-служба оператора.По данным ФНС России, сейчас в стране 13,8 миллиона самозанятых. Также в России около 6,5 миллиона субъектов малого и среднего бизнеса (данные Корпорации МСП).Билайн видит большой потенциал в развитии малого предпринимательства в России, поэтому стратегия компании предполагает поддержку предпринимателей через создание и развитие доступных и эффективных сервисов. Инструменты "билайн бизнес" помогут наладить процессы в компании, решить бизнес-задачи предпринимателей и самозанятых, привлечь клиентов и оповестить их о деятельности бизнеса.Среди них "Интернет для бизнеса". Это сервис с надежным скоростным проводным интернетом. В комплекте: бесплатные IP-адреса, домен и техническая поддержка."Этикетка" – инструмент для идентификации вызова. С помощью него абонент получит информацию о звонящем на экране телефона."Облачная АТС" даст бизнесу возможности кол-центра, а также поможет наладить бизнес-процессы."Городской номер" – сервис для повышения доверия клиентов при помощи номера телефона с местным кодом."Сервисы улучшения покрытия" – решения Билайна для организации устойчивой мобильной связи на любых объектах: в помещениях, на улице, на передвижных и удаленных объектах."Билайн.ПРОдвижение" поможет малому бизнесу создать рекламные кампании, определить их эффективность и подобрать целевые аудитории. Внутри сервиса: таргетированные СМС-рассылки, реклама в интернете и социальных сетях, инструменты с использованием искусственного интеллекта и анализ аудитории."One Бизнес" (Один бизнес) — многофункциональный инструмент для создания сайта без кода. Он поможет разработать эффективную целевую страницу или многостраничный сайт для привлечения клиентов.Познакомиться, проконсультироваться и приобрести сервисы для самозанятых можно на сайте "билайн бизнес" в соответствующем разделе."Предприниматели малого бизнеса — драйверы российской экономики. Сервисы Билайна направлены на то, чтобы вернуть потраченное на рутинные задачи время обратно в свое дело. Мы будем постоянно пополнять пул решений и инструментов для малого бизнеса, чтобы работа с клиентами для предпринимателей стала проще, понятнее и доступнее. Это полностью отражает новую стратегию Билайна. Теперь начать и развить свое дело стало еще проще, благодаря надежной связи, сервисам для развития бизнеса и его автоматизации", – отметила руководитель дирекции по работе с малым и средним бизнесом Билайна Галина Балукина, ее слова приводит пресс-служба.Упоминаемое в тексте ПО – 18+.Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10 стр. 14, erid: F7NfYUJCUneTRy6Zf9Xy

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, билайн, вымпелком, искусственный интеллект (ии)