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В Северной Осетии сняли план "Ковер" - РИА Новости, 25.07.2025
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06:32 25.07.2025 (обновлено: 06:47 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/bezopasnost-2031305451.html
В Северной Осетии сняли план "Ковер"
В Северной Осетии сняли план "Ковер" - РИА Новости, 25.07.2025
В Северной Осетии сняли план "Ковер"
План "Ковер" на территории Северной Осетии снят, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:32:00+03:00
2025-07-25T06:47:00+03:00
безопасность
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
скфо
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. План "Ковер" на территории Северной Осетии снят, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале."Отбой беспилотной опасности. План "Ковер" также снят. Республиканский оперативный штаб продолжает работать круглосуточно", - говорится в сообщении.План "Ковер" ввели на территории Северной Осетии и других регионов СКФО в 03.01 мск пятницы.
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безопасность, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, скфо
Безопасность, Республика Северная Осетия - Алания, Сергей Меняйло, СКФО
В Северной Осетии сняли план "Ковер"

Меняйло: в Северной Осетии сняли план "Ковер"

CC BY-SA 4.0 / Menders / Владикавказ
Владикавказ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Menders /
Владикавказ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. План "Ковер" на территории Северной Осетии снят, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале.
"Отбой беспилотной опасности. План "Ковер" также снят. Республиканский оперативный штаб продолжает работать круглосуточно", - говорится в сообщении.
План "Ковер" ввели на территории Северной Осетии и других регионов СКФО в 03.01 мск пятницы.
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БезопасностьРеспублика Северная Осетия - АланияСергей МеняйлоСКФО
 
 
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