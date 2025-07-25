https://ria.ru/20250725/bezopasnost-2031305451.html
В Северной Осетии сняли план "Ковер"
В Северной Осетии сняли план "Ковер" - РИА Новости, 25.07.2025
В Северной Осетии сняли план "Ковер"
План "Ковер" на территории Северной Осетии снят, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:32:00+03:00
2025-07-25T06:32:00+03:00
2025-07-25T06:47:00+03:00
безопасность
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
скфо
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. План "Ковер" на территории Северной Осетии снят, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале."Отбой беспилотной опасности. План "Ковер" также снят. Республиканский оперативный штаб продолжает работать круглосуточно", - говорится в сообщении.План "Ковер" ввели на территории Северной Осетии и других регионов СКФО в 03.01 мск пятницы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, скфо
Безопасность, Республика Северная Осетия - Алания, Сергей Меняйло, СКФО
В Северной Осетии сняли план "Ковер"
Меняйло: в Северной Осетии сняли план "Ковер"