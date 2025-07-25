https://ria.ru/20250725/bezopasnost-2031305451.html

В Северной Осетии сняли план "Ковер"

В Северной Осетии сняли план "Ковер" - РИА Новости, 25.07.2025

В Северной Осетии сняли план "Ковер"

План "Ковер" на территории Северной Осетии снят, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T06:32:00+03:00

2025-07-25T06:32:00+03:00

2025-07-25T06:47:00+03:00

безопасность

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

скфо

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. План "Ковер" на территории Северной Осетии снят, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале."Отбой беспилотной опасности. План "Ковер" также снят. Республиканский оперативный штаб продолжает работать круглосуточно", - говорится в сообщении.План "Ковер" ввели на территории Северной Осетии и других регионов СКФО в 03.01 мск пятницы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

скфо

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, скфо