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Роспотребнадзор назвал основные источники бешенства в России - РИА Новости, 25.07.2025
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03:35 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/beshenstvo-2031293865.html
Роспотребнадзор назвал основные источники бешенства в России
Роспотребнадзор назвал основные источники бешенства в России - РИА Новости, 25.07.2025
Роспотребнадзор назвал основные источники бешенства в России
Основными источниками возбудителя бешенства в России являются домашние собаки и кошки, а среди диких животных - лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки и... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:35:00+03:00
2025-07-25T03:35:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Основными источниками возбудителя бешенства в России являются домашние собаки и кошки, а среди диких животных - лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки и енотовидные собаки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, рассказали в ведомстве. Средств лечения уже развившейся болезни не существует, единственный способ защиты - профилактическая вакцинация. "Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании или ослюнении ран, порезов на коже больным животным. Также возможно инфицирование при попадании слюны зараженного животного на слизистые оболочки рта, глаз или носовой полости", - уточнили в пресс-службе. Там предупредили, что вирус бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания. "В России основными источниками возбудителя бешенства являются домашние собаки и кошки, а среди диких животных - лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки и енотовидные собаки. Реже заражение может произойти в результате контакта с больными коровами, овцами, лошадьми или грызунами", - пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве предупредили, что при встрече лисицы или барсука в лесу не следует брать их на руки, гладить и кормить, а также приносить домой. "Не забудьте объяснить детям, что недопустимо контактировать с незнакомыми животными. Опасными могут быть даже ежи, зашедшие на дачный участок, летучие мыши, обитающие на чердаках домов, и белки, встречающиеся в парке", - отметили в пресс-службе. Там также рекомендовали соблюдать правила содержания домашних животных: ежегодно вакцинировать их против бешенства, выводить собак на прогулку только на коротком поводке, а бойцовых или крупных собак – в наморднике. Помимо того, следует оберегать питомцев от контактов с бездомными животными. Продавать, покупать и перевозить собак и кошек необходимо только при наличии ветеринарного свидетельства. В ведомстве добавили, что симптомами бешенства являются изменение поведения, обильное слюнотечение, затрудненное глотание, судороги. При их появлении и любом заболевании животного, нужно срочно обратиться в ближайшую ветеринарную станцию и не заниматься самолечением. "При укусе, оцарапывании или ослюнении необходимо срочно промыть рану и все места, на которые могла попасть слюна животного, мыльным раствором в течение 15 минут, а затем водопроводной водой. После этого обработайте рану раствором перекиси водорода и краевую часть раны 5-процентной настойкой йода. Не откладывайте визит к врачу – нужно незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства к врачу-травматологу", - отметили в Роспотребнадзоре. Только своевременно оказанная антирабическая помощь может предотвратить развитие бешенства у человека, подчеркнули в ведомстве. Чем раньше будет начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который защитит от заболевания. "Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования. Вакцину вводят в мышцу плеча в день обращения, а затем – на 3, 7, 14, 30 и 90 дни после укуса. Во время лечения не рекомендуется употребление алкоголя", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250717/rumynija-2029676398.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор назвал основные источники бешенства в России

Роспотребнадзор: главными источниками бешенства являются лисицы и летучие мыши

© РИА НовостиБешенство
Бешенство - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости
Бешенство. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Основными источниками возбудителя бешенства в России являются домашние собаки и кошки, а среди диких животных - лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки и енотовидные собаки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, рассказали в ведомстве. Средств лечения уже развившейся болезни не существует, единственный способ защиты - профилактическая вакцинация.
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"Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании или ослюнении ран, порезов на коже больным животным. Также возможно инфицирование при попадании слюны зараженного животного на слизистые оболочки рта, глаз или носовой полости", - уточнили в пресс-службе.
Там предупредили, что вирус бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания.
России основными источниками возбудителя бешенства являются домашние собаки и кошки, а среди диких животных - лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки и енотовидные собаки. Реже заражение может произойти в результате контакта с больными коровами, овцами, лошадьми или грызунами", - пояснили в Роспотребнадзоре.
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В ведомстве предупредили, что при встрече лисицы или барсука в лесу не следует брать их на руки, гладить и кормить, а также приносить домой.
"Не забудьте объяснить детям, что недопустимо контактировать с незнакомыми животными. Опасными могут быть даже ежи, зашедшие на дачный участок, летучие мыши, обитающие на чердаках домов, и белки, встречающиеся в парке", - отметили в пресс-службе.
Там также рекомендовали соблюдать правила содержания домашних животных: ежегодно вакцинировать их против бешенства, выводить собак на прогулку только на коротком поводке, а бойцовых или крупных собак – в наморднике. Помимо того, следует оберегать питомцев от контактов с бездомными животными. Продавать, покупать и перевозить собак и кошек необходимо только при наличии ветеринарного свидетельства.
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В ведомстве добавили, что симптомами бешенства являются изменение поведения, обильное слюнотечение, затрудненное глотание, судороги. При их появлении и любом заболевании животного, нужно срочно обратиться в ближайшую ветеринарную станцию и не заниматься самолечением.
"При укусе, оцарапывании или ослюнении необходимо срочно промыть рану и все места, на которые могла попасть слюна животного, мыльным раствором в течение 15 минут, а затем водопроводной водой. После этого обработайте рану раствором перекиси водорода и краевую часть раны 5-процентной настойкой йода. Не откладывайте визит к врачу – нужно незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства к врачу-травматологу", - отметили в Роспотребнадзоре.
Только своевременно оказанная антирабическая помощь может предотвратить развитие бешенства у человека, подчеркнули в ведомстве. Чем раньше будет начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который защитит от заболевания.
"Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования. Вакцину вводят в мышцу плеча в день обращения, а затем – на 3, 7, 14, 30 и 90 дни после укуса. Во время лечения не рекомендуется употребление алкоголя", - рассказали в пресс-службе.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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