https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031339576.html
Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область
Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 25.07.2025
Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область
При вторжении украинских войск в Курскую область погибли более 300 мирных жителей, еще не менее 550 пострадали, рассказал в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:26:00+03:00
2025-07-25T10:26:00+03:00
2025-07-25T10:26:00+03:00
курская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. При вторжении украинских войск в Курскую область погибли более 300 мирных жителей, еще не менее 550 пострадали, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин."В результате вторжения националистов вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних", — сказал он.По словам главы СК, следователи возбудили 611 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов есть и иностранные наемники.Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область c целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона. По данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.В декабре Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20250711/kurjane-2028472101.html
https://ria.ru/20250714/sud-2029014545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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курская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия
Курская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Россия
Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область
Бастрыкин: при вторжении ВСУ в Курскую область погиб 331 мирный житель