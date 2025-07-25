https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031339576.html

Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область

Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 25.07.2025

Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область

При вторжении украинских войск в Курскую область погибли более 300 мирных жителей, еще не менее 550 пострадали, рассказал в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:26:00+03:00

2025-07-25T10:26:00+03:00

2025-07-25T10:26:00+03:00

курская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. При вторжении украинских войск в Курскую область погибли более 300 мирных жителей, еще не менее 550 пострадали, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин."В результате вторжения националистов вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних", — сказал он.По словам главы СК, следователи возбудили 611 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов есть и иностранные наемники.Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область c целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона. По данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.В декабре Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20250711/kurjane-2028472101.html

https://ria.ru/20250714/sud-2029014545.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

курская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия