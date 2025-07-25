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Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 25.07.2025
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10:26 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031339576.html
Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область
Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 25.07.2025
Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область
При вторжении украинских войск в Курскую область погибли более 300 мирных жителей, еще не менее 550 пострадали, рассказал в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:26:00+03:00
2025-07-25T10:26:00+03:00
курская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. При вторжении украинских войск в Курскую область погибли более 300 мирных жителей, еще не менее 550 пострадали, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин."В результате вторжения националистов вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних", — сказал он.По словам главы СК, следователи возбудили 611 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов есть и иностранные наемники.Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область c целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона. По данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.В декабре Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20250711/kurjane-2028472101.html
https://ria.ru/20250714/sud-2029014545.html
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курская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия
Курская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Россия
Бастрыкин рассказал о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область

Бастрыкин: при вторжении ВСУ в Курскую область погиб 331 мирный житель

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРазрушенные строения в Судже
Разрушенные строения в Судже - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. При вторжении украинских войск в Курскую область погибли более 300 мирных жителей, еще не менее 550 пострадали, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"В результате вторжения националистов вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних", — сказал он.
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Около тысячи жителей Курской области числятся пропавшими без вести
11 июля, 02:26
По словам главы СК, следователи возбудили 611 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов есть и иностранные наемники.
Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область c целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона. По данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.
В декабре Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
Читайте полный текст интервью >>
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Курская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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