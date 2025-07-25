https://ria.ru/20250725/aviaperevozki-2031405206.html

"Деловые Линии" сократили сроки авиаперевозок по России

"Деловые Линии" сократили сроки авиаперевозок по России - РИА Новости, 25.07.2025

"Деловые Линии" сократили сроки авиаперевозок по России

erid: F7NfYUJCUneTRy6ZfVFD РИА Новости, 25.07.2025

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erid: F7NfYUJCUneTRy6ZfVFD МОСКВА, 25 июл — пресс-служба ГК "Деловые Линии". По данным транспортной компании, доставка по воздуху стала быстрее по более чем 4,4 тысячи направлений. В частности, авиаперевозка из Оренбурга в Магнитогорск занимает 3-4 дня вместо 6-8 дней, из Нижневартовска в Йошкар-Олу – 3-5 дней вместо 5-7 дней, а из Сочи в Курск – 2-3 дня вместо 4-6 дней. "Доставка по воздуху – самый быстрый способ отправить груз в любую точку мира. Особенно услуга востребована у клиентов из удаленных и труднодоступных регионов, где самолет чуть ли не единственный способ транспортировки. Поэтому мы постоянно расширяем географию и сокращаем сроки перевозки за счет изменения логистических схем и увеличения количества партнеров-авиакомпаний, чьими рейсами отправляются грузы", – подчеркнули в пресс-службе ГК "Деловые Линии". Также не так давно компания открыла малоформатное подразделение только для авиаперевозок в Мирном. Благодаря прямому маршруту транспортировки оператору удалось сократить сроки доставки в город из Москвы, Сочи, Архангельска и других населенных пунктов в среднем на 2 дня. Ускорились перевозки и в областные города Якутии, например, в Ленск, Айхал, Удачный. Чаще всего, по статистике "Деловых Линий", авиаперевозку заказывают в Сибирь и на Дальний Восток из Центрального и Северо-Западного федеральных округов. На отправки из регионов Центральной России приходится более 40% всех доставок по воздуху. Услуга наиболее популярна среди торговых компаний, предприятий, производств непрерывного цикла и интернет-магазинов, которым важна срочность. Чаще всего они заказывают транспортировку запчастей, оборудования, медтоваров, одежды и рекламной продукции. Весной в компании рассказали, что развивают сегмент доставки между аэропортами. Такой способ транспортировки не только ускоряет сроки перевозки, но и дает возможность отправлять специальные категории грузов с особыми условиями обработки – биоматериалы, фармацевтику, продукты, живых животных и растения, опасные грузы. Например, в этом году "Деловые Линии" открыли подразделение на территории аэропорта Домодедово. Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685

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