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Таиланд призвал международное сообщество расследовать атаки Камбоджи - РИА Новости, 25.07.2025
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09:47 25.07.2025 (обновлено: 10:00 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ataki-2031331307.html
Таиланд призвал международное сообщество расследовать атаки Камбоджи
Таиланд призвал международное сообщество расследовать атаки Камбоджи - РИА Новости, 25.07.2025
Таиланд призвал международное сообщество расследовать атаки Камбоджи
Таиланд обратился к международному сообществу с призывом провести независимое расследование атак Камбоджи против мирного населения, следует из заявления... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:47:00+03:00
2025-07-25T10:00:00+03:00
таиланд
камбоджа
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Таиланд обратился к международному сообществу с призывом провести независимое расследование атак Камбоджи против мирного населения, следует из заявления Королевских вооруженных сил Таиланда на странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская)."Преднамеренное нападение на мирных жителей является военным преступлением, и виновные должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем международные организации и мировое сообщество провести независимое и прозрачное расследование, чтобы надлежащим образом наказать виновных", - сказано в сообщении.Отмечается, что вооруженные силы королевства осуждают использование дальнобойного оружия камбоджийскими военными для поражения гражданских объектов на территории Таиланда.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250725/kambodzha-2031321826.html
https://ria.ru/20250725/stolknovenie-2031315507.html
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РИА Новости
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96
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таиланд, камбоджа, в мире
Таиланд, Камбоджа, В мире

Таиланд призвал международное сообщество расследовать атаки Камбоджи

© AP Photo / Sunny ChittawilРазрушенное помещение больницы в провинции Сурин
Разрушенное помещение больницы в провинции Сурин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Sunny Chittawil
Разрушенное помещение больницы в провинции Сурин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Таиланд обратился к международному сообществу с призывом провести независимое расследование атак Камбоджи против мирного населения, следует из заявления Королевских вооруженных сил Таиланда на странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
"Преднамеренное нападение на мирных жителей является военным преступлением, и виновные должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем международные организации и мировое сообщество провести независимое и прозрачное расследование, чтобы надлежащим образом наказать виновных", - сказано в сообщении.
Пномпен - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Камбоджа созвала экстренное совещание по конфликту с Таиландом
09:14
Отмечается, что вооруженные силы королевства осуждают использование дальнобойного оружия камбоджийскими военными для поражения гражданских объектов на территории Таиланда.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Камбоджа и Таиланд ведут бои в 12 приграничных районах
08:23
 
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