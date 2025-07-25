https://ria.ru/20250725/ataka-2031526393.html

Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области

Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области - РИА Новости, 25.07.2025

Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области

Украинский дрон нанес удар по заправке у хутора Фонов в Курской области, произошло возгорание топливораздаточных колонок, пострадали три человека, сообщил врио... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:56:00+03:00

2025-07-25T19:56:00+03:00

2025-07-25T20:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

рыльский район

александр хинштейн

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинский дрон нанес удар по заправке у хутора Фонов в Курской области, произошло возгорание топливораздаточных колонок, пострадали три человека, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Ещё одна атака врага на АЗС в Рыльском районе. Украинский дрон нанёс повторный удар по заправке вблизи хутора Фонов. В результате атаки произошло возгорание топливораздаточных колонок. Сотрудники АЗС своими силами пожар потушили", - написал он в своем Telegram-канале.В результате атаки, как сообщил Хинштейн, пострадали три человека, они доставлены в Рыльскую ЦРБ, позднее бригада скорой помощи перевезёт их в Курскую областную больницу.

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html

курская область

рыльский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, происшествия, рыльский район, александр хинштейн