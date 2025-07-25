https://ria.ru/20250725/ataka-2031526393.html
Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области
Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области - РИА Новости, 25.07.2025
Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области
Украинский дрон нанес удар по заправке у хутора Фонов в Курской области, произошло возгорание топливораздаточных колонок, пострадали три человека, сообщил врио... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:56:00+03:00
2025-07-25T19:56:00+03:00
2025-07-25T20:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
рыльский район
александр хинштейн
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинский дрон нанес удар по заправке у хутора Фонов в Курской области, произошло возгорание топливораздаточных колонок, пострадали три человека, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Ещё одна атака врага на АЗС в Рыльском районе. Украинский дрон нанёс повторный удар по заправке вблизи хутора Фонов. В результате атаки произошло возгорание топливораздаточных колонок. Сотрудники АЗС своими силами пожар потушили", - написал он в своем Telegram-канале.В результате атаки, как сообщил Хинштейн, пострадали три человека, они доставлены в Рыльскую ЦРБ, позднее бригада скорой помощи перевезёт их в Курскую областную больницу.
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, рыльский район, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Рыльский район, Александр Хинштейн
Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области
Хинштейн: дрон ВСУ ударил по АЗС у курского хутора Фонов, пострадали 3 человека