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Глава Ямала встретился с военными в ДНР и передал новую партию техники - РИА Новости, 25.07.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
13:00 25.07.2025 (обновлено: 13:12 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/artyukhov-2031385021.html
Глава Ямала встретился с военными в ДНР и передал новую партию техники
Глава Ямала встретился с военными в ДНР и передал новую партию техники - РИА Новости, 25.07.2025
Глава Ямала встретился с военными в ДНР и передал новую партию техники
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что посетил подшефные Авдеевку и Волноваху в ДНР, пообщался с военными и передал новую... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:00:00+03:00
2025-07-25T13:12:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
донецкая народная республика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что посетил подшефные Авдеевку и Волноваху в ДНР, пообщался с военными и передал новую партию техники в 17 воинских частей. "Во время поездки в ДНР встретился с нашими участниками спецоперации. Обсудили насущные вопросы, передали в 17 воинских частей и подразделений, где служат ямальцы, технику, которая сейчас особенно нужна на передовой. Это квадроциклы, мотоциклы, дроны для разведки и атак, медоборудование и многое другое. Договорились о следующих партиях помощи на фронт", - написал глава Ямала в своем Telegram-канале. Как уточнили в правительстве округа, бойцы получили грузовой автомобиль "Садко NEXT", "УАЗ-452" "Буханка" "УАЗ Патриот", 57 квадроциклов и прицепов к ним, 40 мотоциклов, четыре лодки, 41 БПЛА, 400 FPV-дронов с комплектами управления, радиостанции, системы радио-электронной борьбы, бронежилеты, камуфляжные сетки, специальное и медицинское оборудование. Ямал взял шефство над Волновахским муниципальным округом в июне 2022 года, программа поддержки продлена до 2030 года. Округом восстановлены и построены 300 объектов. В 2024 году внедрен уникальный формат персонального муниципального шефства – 66 населенных пунктов Волновахи закреплены за всеми муниципалитетами округа. В августе прошлого года в число подшефных территорий вошла Авдеевка.
https://ria.ru/20250724/selo-2031063957.html
донецкая народная республика
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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), донецкая народная республика
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Донецкая Народная Республика
Глава Ямала встретился с военными в ДНР и передал новую партию техники

Глава Ямала Артюхов встретился с военными в ДНР и передал новую партию техники

© Фото : пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округаГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на встрече с военными в ДНР
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на встрече с военными в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на встрече с военными в ДНР
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что посетил подшефные Авдеевку и Волноваху в ДНР, пообщался с военными и передал новую партию техники в 17 воинских частей.
"Во время поездки в ДНР встретился с нашими участниками спецоперации. Обсудили насущные вопросы, передали в 17 воинских частей и подразделений, где служат ямальцы, технику, которая сейчас особенно нужна на передовой. Это квадроциклы, мотоциклы, дроны для разведки и атак, медоборудование и многое другое. Договорились о следующих партиях помощи на фронт", - написал глава Ямала в своем Telegram-канале.
Как уточнили в правительстве округа, бойцы получили грузовой автомобиль "Садко NEXT", "УАЗ-452" "Буханка" "УАЗ Патриот", 57 квадроциклов и прицепов к ним, 40 мотоциклов, четыре лодки, 41 БПЛА, 400 FPV-дронов с комплектами управления, радиостанции, системы радио-электронной борьбы, бронежилеты, камуфляжные сетки, специальное и медицинское оборудование.
Ямал взял шефство над Волновахским муниципальным округом в июне 2022 года, программа поддержки продлена до 2030 года. Округом восстановлены и построены 300 объектов. В 2024 году внедрен уникальный формат персонального муниципального шефства – 66 населенных пунктов Волновахи закреплены за всеми муниципалитетами округа. В августе прошлого года в число подшефных территорий вошла Авдеевка.
Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Донецкая Народная Республика
 
 
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