https://ria.ru/20250725/armeniya-2031297027.html
ААЦ в Германии раскритиковала власти Армении
ААЦ в Германии раскритиковала власти Армении - РИА Новости, 25.07.2025
ААЦ в Германии раскритиковала власти Армении
Действия властей Армении в отношении политической оппозиции говорят о растущей нетерпимости к инакомыслию, заявили РИА Новости в Епархии Армянской Апостольской... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:26:00+03:00
2025-07-25T04:26:00+03:00
2025-07-25T04:26:00+03:00
в мире
армения
германия
баден-вюртемберг
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Действия властей Армении в отношении политической оппозиции говорят о растущей нетерпимости к инакомыслию, заявили РИА Новости в Епархии Армянской Апостольской Церкви в Германии. "Недавние действия правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном в отношении оппозиции в Армении вызывают серьезную обеспокоенность", - заявил духовный пастырь армянских общин Баден-Вюртемберга Тиратур Сардарян. Он отметил, что в настоящее время Армянская Апостольская церковь сталкивается с беспрецедентной кампанией, инициированной властями, включающей неуважительные высказывания и арест видных церковных деятелей, таких как архиепископ Баграт Галстанян и архиепископ Микаэл Аджапахян, а также мецената Самвела Карапетяна. Эти действия воспринимаются Церковью и многими верующими как целенаправленные посягательства на автономию и авторитет Церкви. "Кроме того, репрессивный курс правительства распространяется и на политическую оппозицию. Арест демонстрантов, призывавших к отставке Пашиняна в 2024 году, а также публичная стигматизация лидеров оппозиции представителями правительства свидетельствуют о растущей нетерпимости к инакомыслию. Подобные действия, сопровождающиеся пренебрежением к презумпции невиновности и использованием социальных сетей для разжигания ненависти, угрожают демократическим принципам и свободе выражения мнений в Армении", - заявил иерей. Он добавил, что подобные действия властей Армении углубляют раскол в обществе и подрывают доверие к государственным институтам. "Церковь призывает к конструктивному диалогу, который уважает достоинство всех задействованных сторон – как церкви, так и политической оппозиции – и способствует единству армянского народа", - подчеркнул он. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024403977.html
https://ria.ru/20250723/slava-2030954890.html
https://ria.ru/20250630/patriarh-2026359863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, германия, баден-вюртемберг, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Германия, Баден-Вюртемберг, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
ААЦ в Германии раскритиковала власти Армении
В Армянской Апостольской Церкви заявили о растущей нетерпимости к инакомыслию
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Действия властей Армении в отношении политической оппозиции говорят о растущей нетерпимости к инакомыслию, заявили РИА Новости в Епархии Армянской Апостольской Церкви в Германии.
"Недавние действия правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном
в отношении оппозиции в Армении
вызывают серьезную обеспокоенность", - заявил духовный пастырь армянских общин Баден-Вюртемберга
Тиратур Сардарян.
Он отметил, что в настоящее время Армянская Апостольская церковь
сталкивается с беспрецедентной кампанией, инициированной властями, включающей неуважительные высказывания и арест видных церковных деятелей, таких как архиепископ Баграт Галстанян и архиепископ Микаэл Аджапахян, а также мецената Самвела Карапетяна
. Эти действия воспринимаются Церковью и многими верующими как целенаправленные посягательства на автономию и авторитет Церкви.
"Кроме того, репрессивный курс правительства распространяется и на политическую оппозицию. Арест демонстрантов, призывавших к отставке Пашиняна в 2024 году, а также публичная стигматизация лидеров оппозиции представителями правительства свидетельствуют о растущей нетерпимости к инакомыслию. Подобные действия, сопровождающиеся пренебрежением к презумпции невиновности и использованием социальных сетей для разжигания ненависти, угрожают демократическим принципам и свободе выражения мнений в Армении", - заявил иерей.
Он добавил, что подобные действия властей Армении углубляют раскол в обществе и подрывают доверие к государственным институтам.
"Церковь призывает к конструктивному диалогу, который уважает достоинство всех задействованных сторон – как церкви, так и политической оппозиции – и способствует единству армянского народа", - подчеркнул он.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване
арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.