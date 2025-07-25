https://ria.ru/20250725/anokhin-2031538243.html

Анохин: уровень преступности в Смоленской области снизился более чем на 10%

Анохин: уровень преступности в Смоленской области снизился более чем на 10% - РИА Новости, 25.07.2025

Анохин: уровень преступности в Смоленской области снизился более чем на 10%

Уровень преступности в Смоленской области снизился более чем на 10%, количество тяжких и особо тяжких преступлений — почти на 15%, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T22:06:00+03:00

2025-07-25T22:06:00+03:00

2025-07-25T22:13:00+03:00

смоленская область

россия

смоленская область

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Уровень преступности в Смоленской области снизился более чем на 10%, количество тяжких и особо тяжких преступлений — почти на 15%, сообщил губернатор Василий Анохин."В условиях внешних угроз особую ответственность за обеспечение безопасности жителей несут сотрудники органов внутренних дел. Сегодня подведены промежуточные итоги работы регионального Управления МВД России за первое полугодие. Позитивные изменения сразу по ряду показателей. Уровень преступности в области снизился более чем на 10%, количество тяжких и особо тяжких преступлений — почти на 15%, а личная преступность сократилась на четверть", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что в области усилен контроль в сфере миграции. С учетом международной обстановки и приграничного положения региона, надзор в этом направлении стал более системным. "Понимаю, насколько сложна и ответственна служба в органах внутренних дел. В регионе для сотрудников действуют дополнительные меры поддержки. В 2024 году выплату в размере 30 тысяч рублей из областного бюджета ежеквартально получали 60 сотрудников. Общий объем выплаченных средств превысил 7 миллионов рублей. В этом году на такие выплаты мы предусмотрели порядка 20 миллионов рублей. Каждый квартал эту меру поддержки получают более 160 человек", - отметил глава региона.Он выразил благодарность сотрудникам органов внутренних дел за профессионализм, ответственную службу и достигнутые результаты.После совещания Анохин провел рабочую встречу с первым заместителем министра внутренних дел РФ Александром Горовым. На встрече обсудили вопросы повышения эффективности работы правоохранительных органов, в том числе с использованием современных цифровых технологий."Опыт регионов России показывает, что сегодня более 45% преступлений раскрывается с помощью систем видеофиксации. Это подтверждает необходимость перехода работы следственных органов на новый цифровой уровень. Для этих целей в работе будем использовать систему видеоаналитики "Сфера", разработанную правительством Московской области. Она показывает высокую эффективность на протяжении пяти лет", - отметил губернатор. В ходе встречи договорились о дальнейшем взаимодействии между правительством области и министерством внутренних дел.

россия

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, смоленская область, василий анохин