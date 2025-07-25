Рейтинг@Mail.ru
Анохин: уровень преступности в Смоленской области снизился более чем на 10% - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
22:06 25.07.2025 (обновлено: 22:13 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/anokhin-2031538243.html
Анохин: уровень преступности в Смоленской области снизился более чем на 10%
Анохин: уровень преступности в Смоленской области снизился более чем на 10% - РИА Новости, 25.07.2025
Анохин: уровень преступности в Смоленской области снизился более чем на 10%
Уровень преступности в Смоленской области снизился более чем на 10%, количество тяжких и особо тяжких преступлений — почти на 15%, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T22:06:00+03:00
2025-07-25T22:13:00+03:00
смоленская область
россия
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Уровень преступности в Смоленской области снизился более чем на 10%, количество тяжких и особо тяжких преступлений — почти на 15%, сообщил губернатор Василий Анохин."В условиях внешних угроз особую ответственность за обеспечение безопасности жителей несут сотрудники органов внутренних дел. Сегодня подведены промежуточные итоги работы регионального Управления МВД России за первое полугодие. Позитивные изменения сразу по ряду показателей. Уровень преступности в области снизился более чем на 10%, количество тяжких и особо тяжких преступлений — почти на 15%, а личная преступность сократилась на четверть", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что в области усилен контроль в сфере миграции. С учетом международной обстановки и приграничного положения региона, надзор в этом направлении стал более системным. "Понимаю, насколько сложна и ответственна служба в органах внутренних дел. В регионе для сотрудников действуют дополнительные меры поддержки. В 2024 году выплату в размере 30 тысяч рублей из областного бюджета ежеквартально получали 60 сотрудников. Общий объем выплаченных средств превысил 7 миллионов рублей. В этом году на такие выплаты мы предусмотрели порядка 20 миллионов рублей. Каждый квартал эту меру поддержки получают более 160 человек", - отметил глава региона.Он выразил благодарность сотрудникам органов внутренних дел за профессионализм, ответственную службу и достигнутые результаты.После совещания Анохин провел рабочую встречу с первым заместителем министра внутренних дел РФ Александром Горовым. На встрече обсудили вопросы повышения эффективности работы правоохранительных органов, в том числе с использованием современных цифровых технологий."Опыт регионов России показывает, что сегодня более 45% преступлений раскрывается с помощью систем видеофиксации. Это подтверждает необходимость перехода работы следственных органов на новый цифровой уровень. Для этих целей в работе будем использовать систему видеоаналитики "Сфера", разработанную правительством Московской области. Она показывает высокую эффективность на протяжении пяти лет", - отметил губернатор. В ходе встречи договорились о дальнейшем взаимодействии между правительством области и министерством внутренних дел.
россия
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ccb700f58ab76a5bfecac46f33f1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Россия, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: уровень преступности в Смоленской области снизился более чем на 10%

Василий Анохин: в Смоленской области снизился уровень преступности на 10%

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Уровень преступности в Смоленской области снизился более чем на 10%, количество тяжких и особо тяжких преступлений — почти на 15%, сообщил губернатор Василий Анохин.
«
"В условиях внешних угроз особую ответственность за обеспечение безопасности жителей несут сотрудники органов внутренних дел. Сегодня подведены промежуточные итоги работы регионального Управления МВД России за первое полугодие. Позитивные изменения сразу по ряду показателей. Уровень преступности в области снизился более чем на 10%, количество тяжких и особо тяжких преступлений — почти на 15%, а личная преступность сократилась на четверть", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в области усилен контроль в сфере миграции. С учетом международной обстановки и приграничного положения региона, надзор в этом направлении стал более системным.
"Понимаю, насколько сложна и ответственна служба в органах внутренних дел. В регионе для сотрудников действуют дополнительные меры поддержки. В 2024 году выплату в размере 30 тысяч рублей из областного бюджета ежеквартально получали 60 сотрудников. Общий объем выплаченных средств превысил 7 миллионов рублей. В этом году на такие выплаты мы предусмотрели порядка 20 миллионов рублей. Каждый квартал эту меру поддержки получают более 160 человек", - отметил глава региона.
Он выразил благодарность сотрудникам органов внутренних дел за профессионализм, ответственную службу и достигнутые результаты.
После совещания Анохин провел рабочую встречу с первым заместителем министра внутренних дел РФ Александром Горовым. На встрече обсудили вопросы повышения эффективности работы правоохранительных органов, в том числе с использованием современных цифровых технологий.
"Опыт регионов России показывает, что сегодня более 45% преступлений раскрывается с помощью систем видеофиксации. Это подтверждает необходимость перехода работы следственных органов на новый цифровой уровень. Для этих целей в работе будем использовать систему видеоаналитики "Сфера", разработанную правительством Московской области. Она показывает высокую эффективность на протяжении пяти лет", - отметил губернатор.
В ходе встречи договорились о дальнейшем взаимодействии между правительством области и министерством внутренних дел.
 
Смоленская областьРоссияСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала