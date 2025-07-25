Рейтинг@Mail.ru
Расшифровку бортовых самописцев Ан-24 проведут на следующей неделе - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 25.07.2025 (обновлено: 11:52 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/an-24-2031359828.html
Расшифровку бортовых самописцев Ан-24 проведут на следующей неделе
Расшифровку бортовых самописцев Ан-24 проведут на следующей неделе - РИА Новости, 25.07.2025
Расшифровку бортовых самописцев Ан-24 проведут на следующей неделе
Частичную расшифровку бортовых самописцев, так называемых "черных ящиков", самолета Ан-24, который разбился под Тындой, планируется провести на следующей... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:36:00+03:00
2025-07-25T11:52:00+03:00
тында
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-24
происшествия
крушение ан-24 в приамурье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031199046_0:378:1280:1098_1920x0_80_0_0_f3abf0fab8a9febdc86bbb61d5fe9f8d.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Частичную расшифровку бортовых самописцев, так называемых "черных ящиков", самолета Ан-24, который разбился под Тындой, планируется провести на следующей неделе, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.Минтранс РФ в пятницу опубликовал пост в Telegram с информацией о заседании правкомиссии под председательством министра транспорта РФ Андрея Никитина по катастрофе Ан-24 под Тындой. Министерство писало, что бортовые самописцы обнаружены на месте катастрофы и в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки."И уже на следующей неделе провести частичную расшифровку бортовых самописцев", - сообщил Ядров на видео, опубликованном вместе с постом Минтранса РФ.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. Минтранс РФ писал, что на борту было 48 человек: 6 членов экипажа и 42 пассажира. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250725/krushenie-2031302879.html
тында
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031199046_0:320:1280:1280_1920x0_80_0_0_4279a5bd401185f3dbdcb5f740ad4f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тында, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24, происшествия, крушение ан-24 в приамурье
Тында, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-24, Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье
Расшифровку бортовых самописцев Ан-24 проведут на следующей неделе

Бортовые самописцы Ан-24, упавшего под Тындой, расшифруют на следующей неделе

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Частичную расшифровку бортовых самописцев, так называемых "черных ящиков", самолета Ан-24, который разбился под Тындой, планируется провести на следующей неделе, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Минтранс РФ в пятницу опубликовал пост в Telegram с информацией о заседании правкомиссии под председательством министра транспорта РФ Андрея Никитина по катастрофе Ан-24 под Тындой. Министерство писало, что бортовые самописцы обнаружены на месте катастрофы и в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки.
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье
Вчера, 15:14
"И уже на следующей неделе провести частичную расшифровку бортовых самописцев", - сообщил Ядров на видео, опубликованном вместе с постом Минтранса РФ.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. Минтранс РФ писал, что на борту было 48 человек: 6 членов экипажа и 42 пассажира. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают более 200 человек
05:54
 
ТындаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ан-24ПроисшествияКрушение Ан-24 в Приамурье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала