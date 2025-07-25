Расшифровку бортовых самописцев Ан-24 проведут на следующей неделе
Бортовые самописцы Ан-24, упавшего под Тындой, расшифруют на следующей неделе
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Частичную расшифровку бортовых самописцев, так называемых "черных ящиков", самолета Ан-24, который разбился под Тындой, планируется провести на следующей неделе, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Минтранс РФ в пятницу опубликовал пост в Telegram с информацией о заседании правкомиссии под председательством министра транспорта РФ Андрея Никитина по катастрофе Ан-24 под Тындой. Министерство писало, что бортовые самописцы обнаружены на месте катастрофы и в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки.
"И уже на следующей неделе провести частичную расшифровку бортовых самописцев", - сообщил Ядров на видео, опубликованном вместе с постом Минтранса РФ.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. Минтранс РФ писал, что на борту было 48 человек: 6 членов экипажа и 42 пассажира. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.