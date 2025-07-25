https://ria.ru/20250725/an-24-2031359828.html

Расшифровку бортовых самописцев Ан-24 проведут на следующей неделе

Расшифровку бортовых самописцев Ан-24 проведут на следующей неделе - РИА Новости, 25.07.2025

Расшифровку бортовых самописцев Ан-24 проведут на следующей неделе

Частичную расшифровку бортовых самописцев, так называемых "черных ящиков", самолета Ан-24, который разбился под Тындой, планируется провести на следующей... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:36:00+03:00

2025-07-25T11:36:00+03:00

2025-07-25T11:52:00+03:00

тында

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ан-24

происшествия

крушение ан-24 в приамурье

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Частичную расшифровку бортовых самописцев, так называемых "черных ящиков", самолета Ан-24, который разбился под Тындой, планируется провести на следующей неделе, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.Минтранс РФ в пятницу опубликовал пост в Telegram с информацией о заседании правкомиссии под председательством министра транспорта РФ Андрея Никитина по катастрофе Ан-24 под Тындой. Министерство писало, что бортовые самописцы обнаружены на месте катастрофы и в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки."И уже на следующей неделе провести частичную расшифровку бортовых самописцев", - сообщил Ядров на видео, опубликованном вместе с постом Минтранса РФ.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. Минтранс РФ писал, что на борту было 48 человек: 6 членов экипажа и 42 пассажира. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250725/krushenie-2031302879.html

тында

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тында, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24, происшествия, крушение ан-24 в приамурье