https://ria.ru/20250725/an-24-2031357488.html

Родственников погибших привезли на место крушения Ан-24

Родственников погибших привезли на место крушения Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025

Родственников погибших привезли на место крушения Ан-24

Родственников погибших в авиакатастрофе в Амурской области перевезли на место трагедии, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:30:00+03:00

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2025-07-25T11:40:00+03:00

хабаровский край

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Родственников погибших в авиакатастрофе в Амурской области перевезли на место трагедии, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин."Сегодня мы перевезли уже всех родственников, которые пожелали оказаться на месте трагедии. И сейчас мы занимаемся вопросом оказания помощи родственникам и, соответственно, собираем тела, которые распространены на расстоянии 200 метров", - сказал Демешин, отвечая на вопрос РИА Новости.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хабаровский край, ан-24, крушение ан-24 в приамурье, происшествия