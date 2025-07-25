Родственников погибших привезли на место крушения Ан-24
Родственников погибших привезли на место крушения Ан-24 в Амурской области
© РИА Новости / Данило Бирюков | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Хабаровске
Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Хабаровске
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Родственников погибших в авиакатастрофе в Амурской области перевезли на место трагедии, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
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"Сегодня мы перевезли уже всех родственников, которые пожелали оказаться на месте трагедии. И сейчас мы занимаемся вопросом оказания помощи родственникам и, соответственно, собираем тела, которые распространены на расстоянии 200 метров", - сказал Демешин, отвечая на вопрос РИА Новости.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.