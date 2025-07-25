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Родственников погибших привезли на место крушения Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
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11:30 25.07.2025 (обновлено: 11:40 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/an-24-2031357488.html
Родственников погибших привезли на место крушения Ан-24
Родственников погибших привезли на место крушения Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
Родственников погибших привезли на место крушения Ан-24
Родственников погибших в авиакатастрофе в Амурской области перевезли на место трагедии, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:30:00+03:00
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хабаровский край
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Родственников погибших в авиакатастрофе в Амурской области перевезли на место трагедии, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин."Сегодня мы перевезли уже всех родственников, которые пожелали оказаться на месте трагедии. И сейчас мы занимаемся вопросом оказания помощи родственникам и, соответственно, собираем тела, которые распространены на расстоянии 200 метров", - сказал Демешин, отвечая на вопрос РИА Новости.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.
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хабаровский край, ан-24, крушение ан-24 в приамурье, происшествия
Хабаровский край, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье, Происшествия
Родственников погибших привезли на место крушения Ан-24

Родственников погибших привезли на место крушения Ан-24 в Амурской области

© РИА Новости / Данило Бирюков | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Хабаровске
Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Данило Бирюков
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Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Хабаровске
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Родственников погибших в авиакатастрофе в Амурской области перевезли на место трагедии, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«
"Сегодня мы перевезли уже всех родственников, которые пожелали оказаться на месте трагедии. И сейчас мы занимаемся вопросом оказания помощи родственникам и, соответственно, собираем тела, которые распространены на расстоянии 200 метров", - сказал Демешин, отвечая на вопрос РИА Новости.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.
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