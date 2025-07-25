https://ria.ru/20250725/alzhir-2031450105.html

Во Франции могут ограничить передвижения алжирских дипломатов

Во Франции могут ограничить передвижения алжирских дипломатов - РИА Новости, 25.07.2025

Во Франции могут ограничить передвижения алжирских дипломатов

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо рассматривает возможность ограничения передвижения алжирских дипломатов в стране на фоне продолжающегося кризиса в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:02:00+03:00

2025-07-25T16:02:00+03:00

2025-07-25T16:02:00+03:00

в мире

алжир (провинция)

франция

париж

эммануэль макрон

абдельмаджид теббун

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ПАРИЖ, 25 июл – РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо рассматривает возможность ограничения передвижения алжирских дипломатов в стране на фоне продолжающегося кризиса в отношения Парижа и Алжира, сообщает радиостанция Europe 1. "В условиях, когда отношения с правительством Абдельмаджида Теббуна стали как никогда напряженными, Бруно Ретайо хочет выкрутить Алжиру руки и ввести на территории Франции те же ограничения, которые Алжир применяет у себя. Идея проста: заставить всех алжирских дипломатов, работающих во Франции, сообщать о каждой поездке за пределы Парижа или вне рабочего места", - сообщает СМИ. Ранее Алжир ввел аналогичные меры против французских дипломатов, все передвижения которых теперь проходят под полицейским конвоем. "Как министр внутренних дел, я одержим одной идеей: безопасностью французского народа. Однако Алжир нарушает принцип международного права, а именно принцип взаимности. Я не хочу второго Мюлуза (теракт в феврале 2025 года, в котором алжирец напал на людей, убив одного человека – ред.) во Франции, поэтому я принимаю меры для защиты французского народа", - цитирует слова министра радиостанция. Ранее на этой неделе Ретайо, по информации радиостанции, также распорядился лишить 80 алжирских чиновников дипломатических привилегий, позволявших им свободно въезжать на территорию Франции. Причиной, по его словам, стали провокационные действия Алжира, который "очерняет" Францию и отказывается принимать обратно своих граждан, совершивших преступления во Франции. По данным газеты Figaro, в период с марта по 22 июля во Францию были возвращены 53 депортированных в Алжир гражданина, в результате чего общее число отказов достигло 76. Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. В мае алжирские власти приняли решение выслать 15 французских госслужащих, временно направленных в страну. До этого в апреле Алжир сообщил о выдворении 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников посольства и консульских представительств Франции в Алжире персонами нон грата. В обоих случаях Франция приняла ответные меры. Кроме того, Франция усложняет въезд в страну для алжирских дипломатов и госслужащих, обязывая их получать визу. Помимо этого ранее суд в Алжире утвердил пятилетний приговор писателю Буалему Сансалю, имеющему также гражданство Франции и чьего освобождения добивался Париж. В конце марта суд приговорил Сансаля к пяти годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч алжирских динаров (3,8 тысячи долларов), признав писателя виновным в посягательстве на национальное единство, участии в действиях, наносящих ущерб экономике Алжира, и распространении видеоматериалов, угрожающих безопасности и стабильности страны. Его задержание привело к еще большему ухудшению отношений между двумя странами. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира в ответ на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела.

https://ria.ru/20250725/rubio-2031297681.html

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031124346.html

алжир (провинция)

франция

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в мире, алжир (провинция), франция, париж, эммануэль макрон, абдельмаджид теббун