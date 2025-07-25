https://ria.ru/20250725/aeroporty-2031297790.html

В восьми городах ввели ограничения в аэропортах

В восьми городах ввели ограничения в аэропортах - РИА Новости, 25.07.2025

В восьми городах ввели ограничения в аэропортах

Ограничения для воздушных судов введены во Владикавказе, Грозном, Магасе, Минеральных водах, Нальчике, Ставрополе, Сочи и Тамбове, сообщил официальный... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T04:34:00+03:00

2025-07-25T04:34:00+03:00

2025-07-25T04:35:00+03:00

владикавказ

грозный

магас

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

артем кореняко

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ограничения для воздушных судов введены во Владикавказе, Грозном, Магасе, Минеральных водах, Нальчике, Ставрополе, Сочи и Тамбове, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.

https://ria.ru/20250724/sochi-2031278597.html

владикавказ

грозный

магас

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владикавказ, грозный, магас, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко