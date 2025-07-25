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В восьми городах ввели ограничения в аэропортах
В восьми городах ввели ограничения в аэропортах - РИА Новости, 25.07.2025
В восьми городах ввели ограничения в аэропортах
Ограничения для воздушных судов введены во Владикавказе, Грозном, Магасе, Минеральных водах, Нальчике, Ставрополе, Сочи и Тамбове, сообщил официальный... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:34:00+03:00
2025-07-25T04:34:00+03:00
2025-07-25T04:35:00+03:00
владикавказ
грозный
магас
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ограничения для воздушных судов введены во Владикавказе, Грозном, Магасе, Минеральных водах, Нальчике, Ставрополе, Сочи и Тамбове, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, грозный, магас, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко
Владикавказ, Грозный, Магас, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Артем Кореняко
В восьми городах ввели ограничения в аэропортах
В восьми городах юга России ввели ограничения в аэропортах