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В восьми городах ввели ограничения в аэропортах - РИА Новости, 25.07.2025
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04:34 25.07.2025 (обновлено: 04:35 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/aeroporty-2031297790.html
В восьми городах ввели ограничения в аэропортах
В восьми городах ввели ограничения в аэропортах - РИА Новости, 25.07.2025
В восьми городах ввели ограничения в аэропортах
Ограничения для воздушных судов введены во Владикавказе, Грозном, Магасе, Минеральных водах, Нальчике, Ставрополе, Сочи и Тамбове, сообщил официальный... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:34:00+03:00
2025-07-25T04:35:00+03:00
владикавказ
грозный
магас
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ограничения для воздушных судов введены во Владикавказе, Грозном, Магасе, Минеральных водах, Нальчике, Ставрополе, Сочи и Тамбове, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
https://ria.ru/20250724/sochi-2031278597.html
владикавказ
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владикавказ, грозный, магас, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко
Владикавказ, Грозный, Магас, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Артем Кореняко
В восьми городах ввели ограничения в аэропортах

В восьми городах юга России ввели ограничения в аэропортах

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на аэропорт "Адлер" в Сочи
Вид на аэропорт Адлер в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на аэропорт "Адлер" в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ограничения для воздушных судов введены во Владикавказе, Грозном, Магасе, Минеральных водах, Нальчике, Ставрополе, Сочи и Тамбове, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
"Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В аэропорту Сочи задержали 26 рейсов
Вчера, 23:20
 
ВладикавказГрозныйМагасФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БезопасностьАртем Кореняко
 
 
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