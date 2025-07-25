https://ria.ru/20250725/aeroport-2031464407.html

Аэропорт Геленджика за первую неделю обслужил свыше двух тысяч пассажиров

Аэропорт Геленджика за первую неделю обслужил свыше двух тысяч пассажиров - РИА Новости, 25.07.2025

Аэропорт Геленджика за первую неделю обслужил свыше двух тысяч пассажиров

Аэропорт Геленджика обслужил свыше 2,5 тысячи пассажиров за первую неделю работы, сообщила пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:47:00+03:00

2025-07-25T16:47:00+03:00

2025-07-25T16:47:00+03:00

геленджик

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

уральские авиалинии

москва

юг

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946758_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d9487f9e4153e2a0880d3000dcf3da62.jpg

КРАСНОДАР, 25 июл — РИА Новости. Аэропорт Геленджика обслужил свыше 2,5 тысячи пассажиров за первую неделю работы, сообщила пресс-служба авиагавани. "За первую неделю работы аэропорт Геленджика обслужил 2753 пассажиров и 9 рейсов. Перелеты выполнялись из Москвы авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении. Аэропорт Геленджика 18 июля запустил авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило удвоить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек, за это время было выполнено 324 рейса.

https://ria.ru/20250720/aeroport-2030227609.html

https://ria.ru/20250719/gelendzhik-2030111209.html

геленджик

москва

юг

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, уральские авиалинии, москва, юг, россия