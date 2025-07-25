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Аэропорт Геленджика за первую неделю обслужил свыше двух тысяч пассажиров
Аэропорт Геленджика за первую неделю обслужил свыше двух тысяч пассажиров - РИА Новости, 25.07.2025
Аэропорт Геленджика за первую неделю обслужил свыше двух тысяч пассажиров
Аэропорт Геленджика обслужил свыше 2,5 тысячи пассажиров за первую неделю работы, сообщила пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:47:00+03:00
2025-07-25T16:47:00+03:00
2025-07-25T16:47:00+03:00
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КРАСНОДАР, 25 июл — РИА Новости. Аэропорт Геленджика обслужил свыше 2,5 тысячи пассажиров за первую неделю работы, сообщила пресс-служба авиагавани. "За первую неделю работы аэропорт Геленджика обслужил 2753 пассажиров и 9 рейсов. Перелеты выполнялись из Москвы авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении. Аэропорт Геленджика 18 июля запустил авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило удвоить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек, за это время было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250720/aeroport-2030227609.html
https://ria.ru/20250719/gelendzhik-2030111209.html
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геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, уральские авиалинии, москва, юг, россия
Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Уральские авиалинии, Москва, Юг, Россия
Аэропорт Геленджика за первую неделю обслужил свыше двух тысяч пассажиров
Аэропорт Геленджика за первую неделю работы обслужил свыше 2,5 тысяч пассажиров