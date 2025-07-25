Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Геленджика за первую неделю обслужил свыше двух тысяч пассажиров - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/aeroport-2031464407.html
Аэропорт Геленджика за первую неделю обслужил свыше двух тысяч пассажиров
Аэропорт Геленджика за первую неделю обслужил свыше двух тысяч пассажиров - РИА Новости, 25.07.2025
Аэропорт Геленджика за первую неделю обслужил свыше двух тысяч пассажиров
Аэропорт Геленджика обслужил свыше 2,5 тысячи пассажиров за первую неделю работы, сообщила пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:47:00+03:00
2025-07-25T16:47:00+03:00
геленджик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
уральские авиалинии
москва
юг
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946758_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d9487f9e4153e2a0880d3000dcf3da62.jpg
КРАСНОДАР, 25 июл — РИА Новости. Аэропорт Геленджика обслужил свыше 2,5 тысячи пассажиров за первую неделю работы, сообщила пресс-служба авиагавани. "За первую неделю работы аэропорт Геленджика обслужил 2753 пассажиров и 9 рейсов. Перелеты выполнялись из Москвы авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении. Аэропорт Геленджика 18 июля запустил авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило удвоить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек, за это время было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250720/aeroport-2030227609.html
https://ria.ru/20250719/gelendzhik-2030111209.html
геленджик
москва
юг
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5bc4b10ad7e3464fa0351b6098dfa690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, уральские авиалинии, москва, юг, россия
Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Уральские авиалинии, Москва, Юг, Россия
Аэропорт Геленджика за первую неделю обслужил свыше двух тысяч пассажиров

Аэропорт Геленджика за первую неделю работы обслужил свыше 2,5 тысяч пассажиров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВход в здание аэропорта Геленджика
Вход в здание аэропорта Геленджика - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 25 июл — РИА Новости. Аэропорт Геленджика обслужил свыше 2,5 тысячи пассажиров за первую неделю работы, сообщила пресс-служба авиагавани.
"За первую неделю работы аэропорт Геленджика обслужил 2753 пассажиров и 9 рейсов. Перелеты выполнялись из Москвы авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении.
Аэропорт Геленджик - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Аэропорт Геленджика не потеряет пассажиропоток зимой, заявил глава гавани
20 июля, 06:22
Аэропорт Геленджика 18 июля запустил авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило удвоить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек, за это время было выполнено 324 рейса.
Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Гендиректор аэропорта Геленджика сообщил о нехватке персонала
19 июля, 09:20
 
ГеленджикФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АэрофлотУральские авиалинииМоскваЮгРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала