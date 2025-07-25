https://ria.ru/20250725/aeroport-2031313009.html

Аэропорт Благовещенска поможет родным погибших при крушении самолета

Аэропорт Благовещенска поможет родным погибших при крушении самолета - РИА Новости, 25.07.2025

Аэропорт Благовещенска поможет родным погибших при крушении самолета

Международный аэропорт Благовещенска будет индивидуально сопровождать вылеты и прилеты родных пассажиров, погибших в крушении Ан-24 в Приамурье, и предоставит... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T07:57:00+03:00

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2025-07-25T07:57:00+03:00

благовещенск

тында

россия

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Международный аэропорт Благовещенска будет индивидуально сопровождать вылеты и прилеты родных пассажиров, погибших в крушении Ан-24 в Приамурье, и предоставит им бесплатно услуги бизнес-зала, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. "Со своей стороны аэропорт Благовещенска готов оказать всестороннюю сервисную поддержку родственникам погибших, которые добираются до места трагедии транзитом через воздушную гавань областного центра. Аэропорт готов предоставить бесплатное посещение бизнес-зала и индивидуальное сопровождение на всех этапах прилета и вылета. А также бесплатные парковочные места для автотранспорта", - говорится в сообщении. Для получения помощи можно обратиться на ресепшн бизнес-зала или позвонить по телефону +7 924 448-68-52. Заранее предупредить о необходимости бесплатного парковочного места можно по телефону +7 924-681-41-60, уточняется в тексте. Кроме того, международный аэропорт Благовещенска выразил соболезнования родным пассажиров и экипажа. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. В Приамурье объявлен трехдневный траур и введен режим ЧС регионального характера. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250725/krushenie-2031302879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

благовещенск, тында, россия, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье, происшествия