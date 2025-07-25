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Аэропорт Благовещенска поможет родным погибших при крушении самолета - РИА Новости, 25.07.2025
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07:57 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/aeroport-2031313009.html
Аэропорт Благовещенска поможет родным погибших при крушении самолета
Аэропорт Благовещенска поможет родным погибших при крушении самолета - РИА Новости, 25.07.2025
Аэропорт Благовещенска поможет родным погибших при крушении самолета
Международный аэропорт Благовещенска будет индивидуально сопровождать вылеты и прилеты родных пассажиров, погибших в крушении Ан-24 в Приамурье, и предоставит... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:57:00+03:00
2025-07-25T07:57:00+03:00
благовещенск
тында
россия
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Международный аэропорт Благовещенска будет индивидуально сопровождать вылеты и прилеты родных пассажиров, погибших в крушении Ан-24 в Приамурье, и предоставит им бесплатно услуги бизнес-зала, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. "Со своей стороны аэропорт Благовещенска готов оказать всестороннюю сервисную поддержку родственникам погибших, которые добираются до места трагедии транзитом через воздушную гавань областного центра. Аэропорт готов предоставить бесплатное посещение бизнес-зала и индивидуальное сопровождение на всех этапах прилета и вылета. А также бесплатные парковочные места для автотранспорта", - говорится в сообщении. Для получения помощи можно обратиться на ресепшн бизнес-зала или позвонить по телефону +7 924 448-68-52. Заранее предупредить о необходимости бесплатного парковочного места можно по телефону +7 924-681-41-60, уточняется в тексте. Кроме того, международный аэропорт Благовещенска выразил соболезнования родным пассажиров и экипажа. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. В Приамурье объявлен трехдневный траур и введен режим ЧС регионального характера. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250725/krushenie-2031302879.html
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благовещенск, тында, россия, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье, происшествия
Благовещенск, Тында, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье, Происшествия
Аэропорт Благовещенска поможет родным погибших при крушении самолета

Аэропорт Благовещенска поможет родственникам погибших при крушении Ан-24

© РИА Новости / Светлана МайороваАэропорт Благовещенска
Аэропорт Благовещенска - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Светлана Майорова
Аэропорт Благовещенска. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Международный аэропорт Благовещенска будет индивидуально сопровождать вылеты и прилеты родных пассажиров, погибших в крушении Ан-24 в Приамурье, и предоставит им бесплатно услуги бизнес-зала, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Со своей стороны аэропорт Благовещенска готов оказать всестороннюю сервисную поддержку родственникам погибших, которые добираются до места трагедии транзитом через воздушную гавань областного центра. Аэропорт готов предоставить бесплатное посещение бизнес-зала и индивидуальное сопровождение на всех этапах прилета и вылета. А также бесплатные парковочные места для автотранспорта", - говорится в сообщении.
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Для получения помощи можно обратиться на ресепшн бизнес-зала или позвонить по телефону +7 924 448-68-52. Заранее предупредить о необходимости бесплатного парковочного места можно по телефону +7 924-681-41-60, уточняется в тексте.
Кроме того, международный аэропорт Благовещенска выразил соболезнования родным пассажиров и экипажа.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. В Приамурье объявлен трехдневный траур и введен режим ЧС регионального характера.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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БлаговещенскТындаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетАн-24Крушение Ан-24 в ПриамурьеПроисшествия
 
 
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