https://ria.ru/20250725/adygeya-2031339819.html

В Адыгее за ночь упали три беспилотника

В Адыгее за ночь упали три беспилотника - РИА Новости, 25.07.2025

В Адыгее за ночь упали три беспилотника

Три беспилотника упали в Майкопе и в Гиагинском районе Адыгеи за ночь, было эвакуировано четыре человека, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем... РИА Новости, 25.07.2025

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2025-07-25T10:25:00+03:00

происшествия

майкоп

гиагинский район

республика адыгея

мурат кумпилов

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КРАСНОДАР, 25 июл - РИА Новости. Три беспилотника упали в Майкопе и в Гиагинском районе Адыгеи за ночь, было эвакуировано четыре человека, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов. "Ночью в Майкопе на территории дачного товарищества упал беспилотник, еще два БПЛА упали в Гиагинском районе республики. Пострадавших и разрушений нет. В Майкопе при обследовании территории были эвакуированы четыре человека, но они уже вернулись в свои дома", - написал Кумпилов. Сообщается, что опасности для жителей нет, на местах работают сотрудники оперативных служб и представители администрации муниципалитетов.

https://ria.ru/20250725/bpla-2031313988.html

майкоп

гиагинский район

республика адыгея

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происшествия, майкоп, гиагинский район, республика адыгея, мурат кумпилов