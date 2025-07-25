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В Адыгее за ночь упали три беспилотника - РИА Новости, 25.07.2025
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10:25 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/adygeya-2031339819.html
В Адыгее за ночь упали три беспилотника
В Адыгее за ночь упали три беспилотника - РИА Новости, 25.07.2025
В Адыгее за ночь упали три беспилотника
Три беспилотника упали в Майкопе и в Гиагинском районе Адыгеи за ночь, было эвакуировано четыре человека, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:25:00+03:00
2025-07-25T10:25:00+03:00
происшествия
майкоп
гиагинский район
республика адыгея
мурат кумпилов
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КРАСНОДАР, 25 июл - РИА Новости. Три беспилотника упали в Майкопе и в Гиагинском районе Адыгеи за ночь, было эвакуировано четыре человека, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов. "Ночью в Майкопе на территории дачного товарищества упал беспилотник, еще два БПЛА упали в Гиагинском районе республики. Пострадавших и разрушений нет. В Майкопе при обследовании территории были эвакуированы четыре человека, но они уже вернулись в свои дома", - написал Кумпилов. Сообщается, что опасности для жителей нет, на местах работают сотрудники оперативных служб и представители администрации муниципалитетов.
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майкоп
гиагинский район
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происшествия, майкоп, гиагинский район, республика адыгея, мурат кумпилов
Происшествия, Майкоп, Гиагинский район, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов
В Адыгее за ночь упали три беспилотника

Кумпилов: в Майкопе и Гиагинском районе Адыгеи за ночь упали три БПЛА

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 июл - РИА Новости. Три беспилотника упали в Майкопе и в Гиагинском районе Адыгеи за ночь, было эвакуировано четыре человека, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.
"Ночью в Майкопе на территории дачного товарищества упал беспилотник, еще два БПЛА упали в Гиагинском районе республики. Пострадавших и разрушений нет. В Майкопе при обследовании территории были эвакуированы четыре человека, но они уже вернулись в свои дома", - написал Кумпилов.
Сообщается, что опасности для жителей нет, на местах работают сотрудники оперативных служб и представители администрации муниципалитетов.
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08:10
 
ПроисшествияМайкопГиагинский районРеспублика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
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