https://ria.ru/20250725/adygeya-2031339819.html
В Адыгее за ночь упали три беспилотника
В Адыгее за ночь упали три беспилотника - РИА Новости, 25.07.2025
В Адыгее за ночь упали три беспилотника
Три беспилотника упали в Майкопе и в Гиагинском районе Адыгеи за ночь, было эвакуировано четыре человека, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:25:00+03:00
2025-07-25T10:25:00+03:00
2025-07-25T10:25:00+03:00
происшествия
майкоп
гиагинский район
республика адыгея
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
КРАСНОДАР, 25 июл - РИА Новости. Три беспилотника упали в Майкопе и в Гиагинском районе Адыгеи за ночь, было эвакуировано четыре человека, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов. "Ночью в Майкопе на территории дачного товарищества упал беспилотник, еще два БПЛА упали в Гиагинском районе республики. Пострадавших и разрушений нет. В Майкопе при обследовании территории были эвакуированы четыре человека, но они уже вернулись в свои дома", - написал Кумпилов. Сообщается, что опасности для жителей нет, на местах работают сотрудники оперативных служб и представители администрации муниципалитетов.
https://ria.ru/20250725/bpla-2031313988.html
майкоп
гиагинский район
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, майкоп, гиагинский район, республика адыгея, мурат кумпилов
Происшествия, Майкоп, Гиагинский район, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов
В Адыгее за ночь упали три беспилотника
Кумпилов: в Майкопе и Гиагинском районе Адыгеи за ночь упали три БПЛА