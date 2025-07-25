В Казани пройдет первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО
В Казани пройдет чемпионат по профмастерству среди участников СВО Абилимпикс
Вид на Казань. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс", на который собрались около 260 человек из 81 региона РФ, открывается в Казани в пятницу, сообщают организаторы.
"С 25 по 29 июля в Казани состоится первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс". Он проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.
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16 октября 2024, 19:34
Церемония открытия чемпионата "Абилимпикс" пройдет в пятницу в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В рамках деловой программы в субботу состоится пленарное заседание, посвященное поддержке участников СВО с инвалидностью.
Соревнования будут организованы по 15 компетенциям: "Веб-разработка (программирование)", "Оператор БПЛА", "Фотограф", "Ремонт и обслуживание автомобилей", "Резьба по дереву", "Исполнительское мастерство (вокал)", "Массажист", "Поварское дело", "Промышленная робототехника", "Сборка, разборка электронного оборудования", "Сварочные технологии", "Слесарное дело", "Столярное дело", "Электромонтаж", "Токарные работы на станках с ЧПУ". Основные соревнования будут проводиться на базе производственного центра Казанского вертолетного завода.
Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева ранее сообщала, что на чемпионат зарегистрировались 259 участников из 81 региона РФ. По ее информации, наибольшее число участников на чемпионате представляют Татарстан - 26 человек, Свердловская область и Удмуртия - по десять участников. Наибольший интерес вызвали такие компетенции, как "Оператор БПЛА" - 52 участника, "Сварочные технологии" - 35, "Ремонт и обслуживание автомобилей" - 29 участников.
Всего, по данным организаторов, участниками соревнований станут более 400 человек - кроме конкурсантов, это эксперты и сопровождающие. По итогам будут отобраны 75 финалистов, которые продемонстрируют свои навыки в финале Национального чемпионата "Абилимпикс" в октябре 2025 года.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что участники национального чемпионата "Абилимпикс" смогут пройти стажировки и получить работу в ведущих организациях страны. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, важно обеспечить всестороннюю поддержку вернувшимся с СВО ребятам - от обучения и профориентации до содействия в трудоустройстве, и движение "Абилимпикс" активно включено в этот процесс.
Организатором чемпионата выступает Минпросвещения России при поддержке правительства РФ и государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Федеральный оператор - Институт развития профессионального образования, региональный оператор - правительство Татарстана, партнер деловой программы - российское общество "Знание".