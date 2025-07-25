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В Казани пройдет первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО - РИА Новости, 25.07.2025
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https://ria.ru/20250725/abilimpiks-2031283346.html
В Казани пройдет первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО
В Казани пройдет первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО - РИА Новости, 25.07.2025
В Казани пройдет первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО
Первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс", на который собрались около 260 человек из 81... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:33:00+03:00
2025-07-25T00:33:00+03:00
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казань
свердловская область
владимир путин
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
казанский вертолетный завод
общество
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КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс", на который собрались около 260 человек из 81 региона РФ, открывается в Казани в пятницу, сообщают организаторы. "С 25 по 29 июля в Казани состоится первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс". Он проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении. Церемония открытия чемпионата "Абилимпикс" пройдет в пятницу в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В рамках деловой программы в субботу состоится пленарное заседание, посвященное поддержке участников СВО с инвалидностью. Соревнования будут организованы по 15 компетенциям: "Веб-разработка (программирование)", "Оператор БПЛА", "Фотограф", "Ремонт и обслуживание автомобилей", "Резьба по дереву", "Исполнительское мастерство (вокал)", "Массажист", "Поварское дело", "Промышленная робототехника", "Сборка, разборка электронного оборудования", "Сварочные технологии", "Слесарное дело", "Столярное дело", "Электромонтаж", "Токарные работы на станках с ЧПУ". Основные соревнования будут проводиться на базе производственного центра Казанского вертолетного завода. Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева ранее сообщала, что на чемпионат зарегистрировались 259 участников из 81 региона РФ. По ее информации, наибольшее число участников на чемпионате представляют Татарстан - 26 человек, Свердловская область и Удмуртия - по десять участников. Наибольший интерес вызвали такие компетенции, как "Оператор БПЛА" - 52 участника, "Сварочные технологии" - 35, "Ремонт и обслуживание автомобилей" - 29 участников. Всего, по данным организаторов, участниками соревнований станут более 400 человек - кроме конкурсантов, это эксперты и сопровождающие. По итогам будут отобраны 75 финалистов, которые продемонстрируют свои навыки в финале Национального чемпионата "Абилимпикс" в октябре 2025 года. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что участники национального чемпионата "Абилимпикс" смогут пройти стажировки и получить работу в ведущих организациях страны. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, важно обеспечить всестороннюю поддержку вернувшимся с СВО ребятам - от обучения и профориентации до содействия в трудоустройстве, и движение "Абилимпикс" активно включено в этот процесс. Организатором чемпионата выступает Минпросвещения России при поддержке правительства РФ и государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Федеральный оператор - Институт развития профессионального образования, региональный оператор - правительство Татарстана, партнер деловой программы - российское общество "Знание".
https://ria.ru/20241016/tatarstan-1978399150.html
https://ria.ru/20250714/chempionat-2029068305.html
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россия, казань, свердловская область, владимир путин, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, казанский вертолетный завод, общество
Россия, Казань, Свердловская область, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, Казанский вертолетный завод, Общество
В Казани пройдет первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО

В Казани пройдет чемпионат по профмастерству среди участников СВО Абилимпикс

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВид на Казань
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс", на который собрались около 260 человек из 81 региона РФ, открывается в Казани в пятницу, сообщают организаторы.
"С 25 по 29 июля в Казани состоится первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс". Он проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Ассоциация ветеранов СВО создана в Татарстане
16 октября 2024, 19:34
Церемония открытия чемпионата "Абилимпикс" пройдет в пятницу в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В рамках деловой программы в субботу состоится пленарное заседание, посвященное поддержке участников СВО с инвалидностью.
Соревнования будут организованы по 15 компетенциям: "Веб-разработка (программирование)", "Оператор БПЛА", "Фотограф", "Ремонт и обслуживание автомобилей", "Резьба по дереву", "Исполнительское мастерство (вокал)", "Массажист", "Поварское дело", "Промышленная робототехника", "Сборка, разборка электронного оборудования", "Сварочные технологии", "Слесарное дело", "Столярное дело", "Электромонтаж", "Токарные работы на станках с ЧПУ". Основные соревнования будут проводиться на базе производственного центра Казанского вертолетного завода.
Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева ранее сообщала, что на чемпионат зарегистрировались 259 участников из 81 региона РФ. По ее информации, наибольшее число участников на чемпионате представляют Татарстан - 26 человек, Свердловская область и Удмуртия - по десять участников. Наибольший интерес вызвали такие компетенции, как "Оператор БПЛА" - 52 участника, "Сварочные технологии" - 35, "Ремонт и обслуживание автомобилей" - 29 участников.
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Почти 260 человек зарегистрировались на чемпионат "Абилимпикс" в Казани
14 июля, 17:13
Всего, по данным организаторов, участниками соревнований станут более 400 человек - кроме конкурсантов, это эксперты и сопровождающие. По итогам будут отобраны 75 финалистов, которые продемонстрируют свои навыки в финале Национального чемпионата "Абилимпикс" в октябре 2025 года.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что участники национального чемпионата "Абилимпикс" смогут пройти стажировки и получить работу в ведущих организациях страны. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, важно обеспечить всестороннюю поддержку вернувшимся с СВО ребятам - от обучения и профориентации до содействия в трудоустройстве, и движение "Абилимпикс" активно включено в этот процесс.
Организатором чемпионата выступает Минпросвещения России при поддержке правительства РФ и государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Федеральный оператор - Институт развития профессионального образования, региональный оператор - правительство Татарстана, партнер деловой программы - российское общество "Знание".
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Участники программы "СВОй резерв18" в Удмуртии начали стажироваться
14 июля, 15:07
 
РоссияКазаньСвердловская областьВладимир ПутинДмитрий ЧернышенкоСергей КравцовКазанский вертолетный заводОбщество
 
 
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