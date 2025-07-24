https://ria.ru/20250724/zhitel-2031216899.html

Житель Воронежа получил 18 лет колонии за подготовку теракта

Житель Воронежа получил 18 лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 24.07.2025

Житель Воронежа получил 18 лет колонии за подготовку теракта

Второй западный окружной военный суд приговорил 21-летнего жителя Воронежа к 18 годам лишения свободы за госизмену, подготовку теракта и другие преступления,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:41:00+03:00

2025-07-24T17:41:00+03:00

2025-07-24T17:41:00+03:00

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ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил 21-летнего жителя Воронежа к 18 годам лишения свободы за госизмену, подготовку теракта и другие преступления, сообщили в областной прокуратуре. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя города Воронежа Александра Белова. Он признан виновным в государственной измене, подготовке террористического акта и других преступлениях", — говорится в Telegram-канале прокуратуры Воронежской области. Прокуратура опубликовала видеозапись, где Белов находится в зале судебного заседания за решеткой и слышен голос судьи, который озвучивает приговор к 18 годам лишения свободы, 15 из которых фигурант будет отбывать в колонии строгого режима. По данным прокуратуры, в октябре 2024 года представители запрещенного украинского военизированного объединения поставили Белову задачу — совершить теракт на электроподстанции Воронежа.

https://ria.ru/20250724/fsb-2031050833.html

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происшествия, воронеж, воронежская область