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При атаке украинского дрона по Горловке пострадала женщина
При атаке украинского дрона по Горловке пострадала женщина - РИА Новости, 24.07.2025
При атаке украинского дрона по Горловке пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения при атаке дрона украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:04:00+03:00
2025-07-24T16:04:00+03:00
2025-07-24T16:04:00+03:00
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения при атаке дрона украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее в четверг Приходько сообщал, что ВСУ ударили при помощи беспилотника по гражданскому автомобилю в Никитовском районе Горловки. "В результате удара БПЛА украинских террористов по улице Никитовское шоссе ранена мирная жительница Горловки", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
При атаке украинского дрона по Горловке пострадала женщина
Приходько: при атаке дрона ВСУ по Горловке в ДНР пострадала женщина