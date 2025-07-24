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Украинские СМИ раскрыли план свержения Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025
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19:41 24.07.2025 (обновлено: 22:37 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031250803.html
Украинские СМИ раскрыли план свержения Зеленского
Украинские СМИ раскрыли план свержения Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025
Украинские СМИ раскрыли план свержения Зеленского
Подготовлен трехэтапный план свержения Владимира Зеленского на фоне протестов из-за принятия закона об антикоррупционных ведомствах, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:41:00+03:00
2025-07-24T22:37:00+03:00
в мире
россия
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владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Подготовлен трехэтапный план свержения Владимира Зеленского на фоне протестов из-за принятия закона об антикоррупционных ведомствах, пишет издание "Страна.ua"."Первый этап — добиться от Зеленского полной отмены всех изменений в законы о НАБУ. Если Зеленский сдаст назад, то он уже более никогда не будет иметь нынешней лояльности и верности силовиков. Второй этап — добиться отставки Ермака и близкой к нему главы правительства Юлии Свириденко. Для этого организаторы протестов планируют использовать противоречия внутри президентской команды, где Ермаком многие недовольны", — говорится в материале.Издание отмечает, что отставка руководителей офиса и правительства окончательно разбалансирует систему власти Зеленского, при этом акции протеста будут продолжаться и подойдут к третьему этапу. Президенту предложат выбор: либо превратиться в свадебного генерала, который не управляет страной и является лишь "местоблюстителем", либо уйти в отставку. Зеленский против антикоррупционных ведомств
https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031240432.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Украинские СМИ раскрыли план свержения Зеленского

Страна.ua: Зеленского планируют свергнуть в три этапа

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Подготовлен трехэтапный план свержения Владимира Зеленского на фоне протестов из-за принятия закона об антикоррупционных ведомствах, пишет издание "Страна.ua".
"Первый этап — добиться от Зеленского полной отмены всех изменений в законы о НАБУ. Если Зеленский сдаст назад, то он уже более никогда не будет иметь нынешней лояльности и верности силовиков. Второй этап — добиться отставки Ермака и близкой к нему главы правительства Юлии Свириденко. Для этого организаторы протестов планируют использовать противоречия внутри президентской команды, где Ермаком многие недовольны", — говорится в материале.
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
На Западе предрекли судьбу Зеленского после дерзкой выходки
Вчера, 18:39
Издание отмечает, что отставка руководителей офиса и правительства окончательно разбалансирует систему власти Зеленского, при этом акции протеста будут продолжаться и подойдут к третьему этапу. Президенту предложат выбор: либо превратиться в свадебного генерала, который не управляет страной и является лишь "местоблюстителем", либо уйти в отставку.

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
  • Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
  • Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Зеленский заявил о согласовании проекта, призванного укрепить НАБУ и САП
Вчера, 16:49
 
В миреРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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