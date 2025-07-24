https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031250803.html

Украинские СМИ раскрыли план свержения Зеленского

Украинские СМИ раскрыли план свержения Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025

Украинские СМИ раскрыли план свержения Зеленского

Подготовлен трехэтапный план свержения Владимира Зеленского на фоне протестов из-за принятия закона об антикоррупционных ведомствах, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:41:00+03:00

2025-07-24T19:41:00+03:00

2025-07-24T22:37:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Подготовлен трехэтапный план свержения Владимира Зеленского на фоне протестов из-за принятия закона об антикоррупционных ведомствах, пишет издание "Страна.ua"."Первый этап — добиться от Зеленского полной отмены всех изменений в законы о НАБУ. Если Зеленский сдаст назад, то он уже более никогда не будет иметь нынешней лояльности и верности силовиков. Второй этап — добиться отставки Ермака и близкой к нему главы правительства Юлии Свириденко. Для этого организаторы протестов планируют использовать противоречия внутри президентской команды, где Ермаком многие недовольны", — говорится в материале.Издание отмечает, что отставка руководителей офиса и правительства окончательно разбалансирует систему власти Зеленского, при этом акции протеста будут продолжаться и подойдут к третьему этапу. Президенту предложат выбор: либо превратиться в свадебного генерала, который не управляет страной и является лишь "местоблюстителем", либо уйти в отставку. Зеленский против антикоррупционных ведомств

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031240432.html

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031199479.html

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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)