Украинские СМИ раскрыли план свержения Зеленского
Страна.ua: Зеленского планируют свергнуть в три этапа
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Подготовлен трехэтапный план свержения Владимира Зеленского на фоне протестов из-за принятия закона об антикоррупционных ведомствах, пишет издание "Страна.ua".
"Первый этап — добиться от Зеленского полной отмены всех изменений в законы о НАБУ. Если Зеленский сдаст назад, то он уже более никогда не будет иметь нынешней лояльности и верности силовиков. Второй этап — добиться отставки Ермака и близкой к нему главы правительства Юлии Свириденко. Для этого организаторы протестов планируют использовать противоречия внутри президентской команды, где Ермаком многие недовольны", — говорится в материале.
Издание отмечает, что отставка руководителей офиса и правительства окончательно разбалансирует систему власти Зеленского, при этом акции протеста будут продолжаться и подойдут к третьему этапу. Президенту предложат выбор: либо превратиться в свадебного генерала, который не управляет страной и является лишь "местоблюстителем", либо уйти в отставку.
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
- Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
- Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
- Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
- В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
- Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.