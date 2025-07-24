https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031240432.html

На Западе предрекли судьбу Зеленского после дерзкой выходки

На Западе предрекли судьбу Зеленского после дерзкой выходки - РИА Новости, 24.07.2025

На Западе предрекли судьбу Зеленского после дерзкой выходки

Решение Владимира Зеленского об отмене независимости антикоррупционных органов приведет к сокращению финансирования со стороны Запада, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:39:00+03:00

2025-07-24T18:39:00+03:00

2025-07-24T20:05:00+03:00

в мире

украина

киев

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского об отмене независимости антикоррупционных органов приведет к сокращению финансирования со стороны Запада, пишет Strategic Culture."Две трети государственных расходов Украины фактически оплачиваются европейскими налогоплательщиками через пожертвования западных стран. Наиболее вероятно, что поддержка дальнейшего финансирования опосредованной войны на Украине начнет очень быстро таять", — говорится в материале.Издание отмечает, что действия Зеленского против антикоррупционных ведомств раскрыли глаза Западу и заставили обеспокоиться оправданием миллиардов, которые отправляются на Украину.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ.В этот же день на Украине прошли митинги из-за действий против антикоррупционных ведомств. На акции протеста в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове вышли тысячи людей.Украинское издание "Зеркало недели" сегодня сообщило о том, что в Киеве и еще двух крупных украинских городах пройдут новые демонстрации.

https://ria.ru/20250724/ssha-2031097386.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)