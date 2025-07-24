https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031199479.html

Зеленский заявил о согласовании проекта, призванного укрепить НАБУ и САП

Зеленский заявил о согласовании проекта, призванного укрепить НАБУ и САП - РИА Новости, 24.07.2025

Зеленский заявил о согласовании проекта, призванного укрепить НАБУ и САП

Владимир Зеленский на фоне массовых протестов против подписанного им закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов, заявил, что согласовал... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:49:00+03:00

2025-07-24T16:49:00+03:00

2025-07-24T18:34:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

коррупция

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне массовых протестов против подписанного им закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов, заявил, что согласовал законопроект, призванный укрепить независимость этих ведомств. "Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов. <…> Законопроект сегодня будет внесен в Верховную раду", — написал он в Telegram-канале.Зеленский против антикоррупционных ведомств

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html

https://ria.ru/20250723/protesty-2030789691.html

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в мире, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), коррупция