Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о согласовании проекта, призванного укрепить НАБУ и САП - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 24.07.2025 (обновлено: 18:34 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031199479.html
Зеленский заявил о согласовании проекта, призванного укрепить НАБУ и САП
Зеленский заявил о согласовании проекта, призванного укрепить НАБУ и САП - РИА Новости, 24.07.2025
Зеленский заявил о согласовании проекта, призванного укрепить НАБУ и САП
Владимир Зеленский на фоне массовых протестов против подписанного им закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов, заявил, что согласовал... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:49:00+03:00
2025-07-24T18:34:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
коррупция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899835_210:160:2861:1651_1920x0_80_0_0_74a46cace3653fa3c36e0a2a497509a5.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне массовых протестов против подписанного им закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов, заявил, что согласовал законопроект, призванный укрепить независимость этих ведомств. "Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов. &lt;…&gt; Законопроект сегодня будет внесен в Верховную раду", — написал он в Telegram-канале.Зеленский против антикоррупционных ведомств
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html
https://ria.ru/20250723/protesty-2030789691.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899835_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6ca5e2fd26ebe8b19263342f13046a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), коррупция
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Коррупция
Зеленский заявил о согласовании проекта, призванного укрепить НАБУ и САП

Зеленский после протестов согласовал проект якобы для укрепления НАБУ и САП

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне массовых протестов против подписанного им закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов, заявил, что согласовал законопроект, призванный укрепить независимость этих ведомств.
"Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов. <…> Законопроект сегодня будет внесен в Верховную раду", — написал он в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Зеля — черт!" Диктатор Украины эффектно сорвался с поводка
23 июля, 09:59

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
  • Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
  • Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
Акция протеста на Украине из-за принятого Зеленским закона - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Масштабные акции протеста на Украине
23 июля, 11:08
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Коррупция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала