https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031191279.html

"Пчелы против меда". В Японии резко отреагировали на поступок Зеленского

"Пчелы против меда". В Японии резко отреагировали на поступок Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025

"Пчелы против меда". В Японии резко отреагировали на поступок Зеленского

Читатели японской газеты Mainichi Shimbun раскритиковали закон по ограничению полномочий антикоррупционных органов на Украине. "Украина на весь мир прославилась РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:22:00+03:00

2025-07-24T16:22:00+03:00

2025-07-24T16:22:00+03:00

в мире

украина

япония

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun раскритиковали закон по ограничению полномочий антикоррупционных органов на Украине. "Украина на весь мир прославилась как коррумпированное государство. Верховная Рада явно решила избавиться от угрозы, которую представляли для нее антикоррупционные ведомства. А все ниточки коррупционных скандалов ведут к Владимиру Зеленскому. Здесь не исправить уже ничего", — написал один из комментаторов. "Ну, это началось не вчера, и даже не год назад. Украина борется с коррупцией, пчелы против меда. Интересно, сколько человек в Японии знает, что Зеленский и сам подозревается в коррупции? Мы вливаем в эту страну миллионы, но даже не задумываемся, куда в реальности они утекают", — поддержал другой. "Попрощаемся с единственными организациями в стране, которые могли привлечь Зеленского к ответственности. А что же делать теперь с громким лозунгом "Украина — бастион демократии"?" — с иронией написал еще один из пользователей. "Класс, назначаем дилетанта-политика Генеральным прокурором, меняем закон, предоставляя ему полномочия контролировать деятельность антикоррупционных ведомств и проводить кадровые перестановки. Очень по-украински, так и хочется пустить их в Евросоюз", — заключили читатели. Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства. Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031124346.html

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в мире, украина, япония, владимир зеленский