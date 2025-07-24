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"Процесс пошел": в Киеве раскрыли, что фон дер Ляйен сделала с Зеленским - РИА Новости, 24.07.2025
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00:32 24.07.2025 (обновлено: 11:47 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031012875.html
"Процесс пошел": в Киеве раскрыли, что фон дер Ляйен сделала с Зеленским
"Процесс пошел": в Киеве раскрыли, что фон дер Ляйен сделала с Зеленским - РИА Новости, 24.07.2025
"Процесс пошел": в Киеве раскрыли, что фон дер Ляйен сделала с Зеленским
Решение Владимира Зеленского по двум антикоррупционным бюро вызвало недоумение у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T00:32:00+03:00
2025-07-24T11:47:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
олег соскин
еврокомиссия
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского по двум антикоррупционным бюро вызвало недоумение у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Процесс пошел, цепная реакция, принцип домино начал действовать. Жесточайшая критика Зеленского идет. Уже Фон дер Ляйен обратилась к нему, чтобы он дал объяснения", — сказал он.Аналитик отметил, что на Украине со всех сторон начались беды. По его словам, скандал с закрытием антикоррупционных агентств — лишь верхушка айсберга, но все так или иначе связано с фигурой главы киевского режима."Зеленский совершил акт огромного своеволия и беспрецедентного &lt;…&gt; ренегатства, мягко говоря, по ликвидации всех планов договоренностей, которые были с западным миром. А страны Запада и организации не могут теперь иметь никакого дела с Украиной", — заключил Соскин.В минувший вторник местные СМИ сообщили, что на Украине прошли митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что к митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2031005116.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, олег соскин, еврокомиссия, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Олег Соскин, Еврокомиссия, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
"Процесс пошел": в Киеве раскрыли, что фон дер Ляйен сделала с Зеленским

Соскин: Зеленский уничтожил договоры с Западом, фон дер Ляйен требует объяснений

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского по двум антикоррупционным бюро вызвало недоумение у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Процесс пошел, цепная реакция, принцип домино начал действовать. Жесточайшая критика Зеленского идет. Уже Фон дер Ляйен обратилась к нему, чтобы он дал объяснения", — сказал он.
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Должна быть поставлена точка". О чем Россия договорилась с Украиной
23 июля, 23:03
Аналитик отметил, что на Украине со всех сторон начались беды. По его словам, скандал с закрытием антикоррупционных агентств — лишь верхушка айсберга, но все так или иначе связано с фигурой главы киевского режима.
"Зеленский совершил акт огромного своеволия и беспрецедентного <…> ренегатства, мягко говоря, по ликвидации всех планов договоренностей, которые были с западным миром. А страны Запада и организации не могут теперь иметь никакого дела с Украиной", — заключил Соскин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
В Киеве сообщили, что Зеленский сделает с протестующими из-за закона о НАБУ
23 июля, 19:13
В минувший вторник местные СМИ сообщили, что на Украине прошли митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что к митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.
Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Зеля — черт!" Диктатор Украины эффектно сорвался с поводка
23 июля, 09:59
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенОлег СоскинЕврокомиссияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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