https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031012875.html

"Процесс пошел": в Киеве раскрыли, что фон дер Ляйен сделала с Зеленским

"Процесс пошел": в Киеве раскрыли, что фон дер Ляйен сделала с Зеленским - РИА Новости, 24.07.2025

"Процесс пошел": в Киеве раскрыли, что фон дер Ляйен сделала с Зеленским

Решение Владимира Зеленского по двум антикоррупционным бюро вызвало недоумение у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T00:32:00+03:00

2025-07-24T00:32:00+03:00

2025-07-24T11:47:00+03:00

в мире

украина

киев

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

олег соскин

еврокомиссия

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского по двум антикоррупционным бюро вызвало недоумение у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Процесс пошел, цепная реакция, принцип домино начал действовать. Жесточайшая критика Зеленского идет. Уже Фон дер Ляйен обратилась к нему, чтобы он дал объяснения", — сказал он.Аналитик отметил, что на Украине со всех сторон начались беды. По его словам, скандал с закрытием антикоррупционных агентств — лишь верхушка айсберга, но все так или иначе связано с фигурой главы киевского режима."Зеленский совершил акт огромного своеволия и беспрецедентного <…> ренегатства, мягко говоря, по ликвидации всех планов договоренностей, которые были с западным миром. А страны Запада и организации не могут теперь иметь никакого дела с Украиной", — заключил Соскин.В минувший вторник местные СМИ сообщили, что на Украине прошли митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что к митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2031005116.html

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, олег соскин, еврокомиссия, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу