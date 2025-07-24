На Украине очень много недовольных Зеленским, пишут СМИ
На Украине продолжатся протесты из-за большого количества недовольных Зеленским
© AP Photo / Alex BabenkoУчастники акции протеста в Киеве
© AP Photo / Alex Babenko
Участники акции протеста в Киеве
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. На Украине очень много недовольных Владимиром Зеленским, и протесты в стране, скорее всего, продолжатся, пишет украинское издание "Страна.ua".
Украинские СМИ сообщали, что во вторник и в среду по всей страны прошли акции протестов против приятого закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук сообщил, что новые митинги запланированы и на четверг.
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"Протесты будут продолжены и, вполне вероятно, в них будут вовлечены и новые силы. В стране очень много недовольных Зеленским. В том числе и тех, кто уже стоит "на краю" - перед перспективой полной потери бизнеса и посадки в тюрьму, если власть в стране не поменяется… Олигархам и просто крупным бизнесменам явно не комфортна ситуация своей полной зависимости от Зеленского и постоянного страха, что их могут в любой момент отправить в тюрьму", - говорится в материале, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По мнению издания, к протестам могут присоединиться также недовольные насильственной мобилизацией или родственники мобилизованных. И, если акции протестов продолжаться, Западу сложно будет их игнорировать, не предпринимая никаких действий в адрес Зеленского, убеждена "Страна". При этом, издание со ссылкой на источники в офисе Зеленского утверждает, что тот не собирается возвращать независимость НАБУ и САП, а его заявление о подготовке нового законопроекта - лишь имитация готовности прислушиваться к протестам и к "озабоченности" европейцев.
"По данным источников "Страны" в грантовых кругах, в планах организаторов протестов в ближайшее время опубликовать в СМИ ряд особо впечатляющих коррупционных кейсов, которые НАБУ расследовало против ближайшего окружения Зеленского и топ-чиновников. А задача номер один - побудить присоединиться к протестам военных. Если последнее удастся, то ситуация для Зеленского станет реально угрожающей", - отмечает "Страна".
Издание не исключает, что протестами Зеленского могут попытаться отправить в отставку или даже свергнуть.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.