https://ria.ru/20250724/zelenskij-2031150850.html

На Украине очень много недовольных Зеленским, пишут СМИ

На Украине очень много недовольных Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025

На Украине очень много недовольных Зеленским, пишут СМИ

На Украине очень много недовольных Владимиром Зеленским, и протесты в стране, скорее всего, продолжатся, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:21:00+03:00

2025-07-24T14:21:00+03:00

2025-07-24T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. На Украине очень много недовольных Владимиром Зеленским, и протесты в стране, скорее всего, продолжатся, пишет украинское издание "Страна.ua". Украинские СМИ сообщали, что во вторник и в среду по всей страны прошли акции протестов против приятого закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук сообщил, что новые митинги запланированы и на четверг. "Протесты будут продолжены и, вполне вероятно, в них будут вовлечены и новые силы. В стране очень много недовольных Зеленским. В том числе и тех, кто уже стоит "на краю" - перед перспективой полной потери бизнеса и посадки в тюрьму, если власть в стране не поменяется… Олигархам и просто крупным бизнесменам явно не комфортна ситуация своей полной зависимости от Зеленского и постоянного страха, что их могут в любой момент отправить в тюрьму", - говорится в материале, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По мнению издания, к протестам могут присоединиться также недовольные насильственной мобилизацией или родственники мобилизованных. И, если акции протестов продолжаться, Западу сложно будет их игнорировать, не предпринимая никаких действий в адрес Зеленского, убеждена "Страна". При этом, издание со ссылкой на источники в офисе Зеленского утверждает, что тот не собирается возвращать независимость НАБУ и САП, а его заявление о подготовке нового законопроекта - лишь имитация готовности прислушиваться к протестам и к "озабоченности" европейцев. "По данным источников "Страны" в грантовых кругах, в планах организаторов протестов в ближайшее время опубликовать в СМИ ряд особо впечатляющих коррупционных кейсов, которые НАБУ расследовало против ближайшего окружения Зеленского и топ-чиновников. А задача номер один - побудить присоединиться к протестам военных. Если последнее удастся, то ситуация для Зеленского станет реально угрожающей", - отмечает "Страна". Издание не исключает, что протестами Зеленского могут попытаться отправить в отставку или даже свергнуть. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250724/dubinskiy-2031066884.html

https://ria.ru/20250724/ukraina-2030882127.html

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031012875.html

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