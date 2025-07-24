https://ria.ru/20250724/zelenskij-2031103215.html

Власти Львова призвали Зеленского отменить скандальный закон о НАБУ

Власти Львова призвали Зеленского отменить скандальный закон о НАБУ - РИА Новости, 24.07.2025

Власти Львова призвали Зеленского отменить скандальный закон о НАБУ

Горсовет Львова обратился к Владимиру Зеленскому и Верховной раде с требованием отменить правки к закону, которые отменяют независимость Национального... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:19:00+03:00

2025-07-24T12:19:00+03:00

2025-07-24T12:19:00+03:00

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владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

львовский городской совет

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Горсовет Львова обратился к Владимиру Зеленскому и Верховной раде с требованием отменить правки к закону, которые отменяют независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). "Что мы требуем? Сохранить институциональную независимость НАБУ и САП. Эти органы должны оставаться свободными от политического влияния. Пересмотреть закон №12414, вернуть нормы, гарантирующие автономность антикоррупционных институтов. Отменить вредные поправки, которые были внесены без надлежащей экспертизы и публичного обсуждения. Инициировать законодательные изменения, которые защитят реформу антикоррупционной системы", - написал Садовой в своем Telegram-канале. Он также отметил, что ситуация вокруг НАБУ и САП может поставить под угрозу доверие общества и международных партнеров. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250724/kiev-2031017688.html

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html

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в мире, львов, киев, днепропетровск, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, львовский городской совет