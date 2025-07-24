https://ria.ru/20250724/zelenskij-2031103215.html
Власти Львова призвали Зеленского отменить скандальный закон о НАБУ
Власти Львова призвали Зеленского отменить скандальный закон о НАБУ - РИА Новости, 24.07.2025
Власти Львова призвали Зеленского отменить скандальный закон о НАБУ
Горсовет Львова обратился к Владимиру Зеленскому и Верховной раде с требованием отменить правки к закону, которые отменяют независимость Национального... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:19:00+03:00
2025-07-24T12:19:00+03:00
2025-07-24T12:19:00+03:00
в мире
львов
киев
днепропетровск
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
львовский городской совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_59f59a05b3baa4d4e85477573bc4178a.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Горсовет Львова обратился к Владимиру Зеленскому и Верховной раде с требованием отменить правки к закону, которые отменяют независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). "Что мы требуем? Сохранить институциональную независимость НАБУ и САП. Эти органы должны оставаться свободными от политического влияния. Пересмотреть закон №12414, вернуть нормы, гарантирующие автономность антикоррупционных институтов. Отменить вредные поправки, которые были внесены без надлежащей экспертизы и публичного обсуждения. Инициировать законодательные изменения, которые защитят реформу антикоррупционной системы", - написал Садовой в своем Telegram-канале. Он также отметил, что ситуация вокруг НАБУ и САП может поставить под угрозу доверие общества и международных партнеров. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250724/kiev-2031017688.html
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html
львов
киев
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4774a50e8137b4ff7adf8adb68637a4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, киев, днепропетровск, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, львовский городской совет
В мире, Львов, Киев, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Львовский городской совет
Власти Львова призвали Зеленского отменить скандальный закон о НАБУ
Горсовет Львова призвал Зеленского отменить скандальный закон о НАБУ
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Горсовет Львова обратился к Владимиру Зеленскому и Верховной раде с требованием отменить правки к закону, которые отменяют независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
"Что мы требуем? Сохранить институциональную независимость НАБУ и САП. Эти органы должны оставаться свободными от политического влияния. Пересмотреть закон №12414, вернуть нормы, гарантирующие автономность антикоррупционных институтов. Отменить вредные поправки, которые были внесены без надлежащей экспертизы и публичного обсуждения. Инициировать законодательные изменения, которые защитят реформу антикоррупционной системы", - написал Садовой в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что ситуация вокруг НАБУ и САП может поставить под угрозу доверие общества и международных партнеров.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.