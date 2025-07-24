Рейтинг@Mail.ru
Власти Львова призвали Зеленского отменить скандальный закон о НАБУ - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/zelenskij-2031103215.html
Власти Львова призвали Зеленского отменить скандальный закон о НАБУ
Власти Львова призвали Зеленского отменить скандальный закон о НАБУ - РИА Новости, 24.07.2025
Власти Львова призвали Зеленского отменить скандальный закон о НАБУ
Горсовет Львова обратился к Владимиру Зеленскому и Верховной раде с требованием отменить правки к закону, которые отменяют независимость Национального... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:19:00+03:00
2025-07-24T12:19:00+03:00
в мире
львов
киев
днепропетровск
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
львовский городской совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_59f59a05b3baa4d4e85477573bc4178a.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Горсовет Львова обратился к Владимиру Зеленскому и Верховной раде с требованием отменить правки к закону, которые отменяют независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). "Что мы требуем? Сохранить институциональную независимость НАБУ и САП. Эти органы должны оставаться свободными от политического влияния. Пересмотреть закон №12414, вернуть нормы, гарантирующие автономность антикоррупционных институтов. Отменить вредные поправки, которые были внесены без надлежащей экспертизы и публичного обсуждения. Инициировать законодательные изменения, которые защитят реформу антикоррупционной системы", - написал Садовой в своем Telegram-канале. Он также отметил, что ситуация вокруг НАБУ и САП может поставить под угрозу доверие общества и международных партнеров. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250724/kiev-2031017688.html
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html
львов
киев
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4774a50e8137b4ff7adf8adb68637a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, киев, днепропетровск, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, львовский городской совет
В мире, Львов, Киев, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Львовский городской совет
Власти Львова призвали Зеленского отменить скандальный закон о НАБУ

Горсовет Львова призвал Зеленского отменить скандальный закон о НАБУ

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Горсовет Львова обратился к Владимиру Зеленскому и Верховной раде с требованием отменить правки к закону, которые отменяют независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
"Что мы требуем? Сохранить институциональную независимость НАБУ и САП. Эти органы должны оставаться свободными от политического влияния. Пересмотреть закон №12414, вернуть нормы, гарантирующие автономность антикоррупционных институтов. Отменить вредные поправки, которые были внесены без надлежащей экспертизы и публичного обсуждения. Инициировать законодательные изменения, которые защитят реформу антикоррупционной системы", - написал Садовой в своем Telegram-канале.
Протестующие в Киеве скачут и кричат лозунги Майдана 2014 года - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Протестующие в Киеве скачут и повторяют лозунги 2014 года
Вчера, 01:55
Он также отметил, что ситуация вокруг НАБУ и САП может поставить под угрозу доверие общества и международных партнеров.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
В Киеве сообщили, что Зеленский сделает с протестующими из-за закона о НАБУ
23 июля, 19:13
 
В миреЛьвовКиевДнепропетровскВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЛьвовский городской совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала