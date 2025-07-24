https://ria.ru/20250724/zelenograd-2031492581.html

Благоустройство 11 улиц проведут в Зеленограде

Благоустройство 11 улиц проведут в Зеленограде - РИА Новости, 25.07.2025

Благоустройство 11 улиц проведут в Зеленограде

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство 11 улиц в Зеленограде, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-24T16:00:00+03:00

2025-07-24T16:00:00+03:00

2025-07-25T18:02:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство 11 улиц в Зеленограде, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 11 - в Зеленограде. В настоящее время работы стартовали на улицах Алабушевская и Дмитрия Разумовского, участке улицы Юности вокруг студенческого городка, Георгиевском и Кутузовском шоссе", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим более 300 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и свыше 50 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Установим фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 430 тысяч квадратных метров газонов.

https://ria.ru/20250723/moskva-2030798377.html

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зеленоград, москва, петр бирюков