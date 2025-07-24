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Кировские предприниматели получили порядка 1,2 миллиарда рублей займов - РИА Новости, 24.07.2025
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Твой бизнес
 
15:57 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/zaymy-2031183357.html
Кировские предприниматели получили порядка 1,2 миллиарда рублей займов
Кировские предприниматели получили порядка 1,2 миллиарда рублей займов - РИА Новости, 24.07.2025
Кировские предприниматели получили порядка 1,2 миллиарда рублей займов
Более 500 субъектов МСП и самозанятых Кировской области получили около 600 займов на сумму порядка 1,2 миллиарда рублей в прошлом году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:57:00+03:00
2025-07-24T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 500 субъектов МСП и самозанятых Кировской области получили около 600 займов на сумму порядка 1,2 миллиарда рублей в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. "В рамках нацпроекта создана целая система по поддержке малого бизнеса. В частности, это центр "Мой бизнес", который предоставляет льготные займы, поручительства, проводит консультации и различные обучения для предпринимателей. Так, центр в прошлом году предоставил 24 субъектам МСП поручительства на сумму около 200 миллионов рублей, при этом сумма поддержанных кредитов составила более 1,5 миллиарда рублей", - сказал председатель правительства региона Михаил Сандалов, его слова приводит пресс-служба. Для поддержки предпринимательства, развития существующих и создания новых бизнес-проектов в регионе установлены пониженные налоговые ставки по УСН, предусмотрено освобождение от налога на имущество для сельских потребительских кооперативов, созданы специальные условия для бизнеса, переехавшего в Кировскую область, и многое другое. Сандалов добавил, что на долю малых и средних предприятий в валовом региональном продукте приходится около трети (28,4%) или 172,2 миллиарда рублей. Занятых в сфере МСП также около трети от всех занятых в экономике (230 тысяч человек). За прошлый год общая сумма поступлений налоговых платежей от МСП в консолидированный бюджет области составила более 25,2 миллиарда рублей.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , кировская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Кировская область
Кировские предприниматели получили порядка 1,2 миллиарда рублей займов

Кировский МСБ получил около 1,2 миллиарда рублей займов

© Fotolia / FotolEdhar Деловое рукопожатие
Деловое рукопожатие - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Fotolia / FotolEdhar
Деловое рукопожатие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 500 субъектов МСП и самозанятых Кировской области получили около 600 займов на сумму порядка 1,2 миллиарда рублей в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В рамках нацпроекта создана целая система по поддержке малого бизнеса. В частности, это центр "Мой бизнес", который предоставляет льготные займы, поручительства, проводит консультации и различные обучения для предпринимателей. Так, центр в прошлом году предоставил 24 субъектам МСП поручительства на сумму около 200 миллионов рублей, при этом сумма поддержанных кредитов составила более 1,5 миллиарда рублей", - сказал председатель правительства региона Михаил Сандалов, его слова приводит пресс-служба.
Для поддержки предпринимательства, развития существующих и создания новых бизнес-проектов в регионе установлены пониженные налоговые ставки по УСН, предусмотрено освобождение от налога на имущество для сельских потребительских кооперативов, созданы специальные условия для бизнеса, переехавшего в Кировскую область, и многое другое.
Сандалов добавил, что на долю малых и средних предприятий в валовом региональном продукте приходится около трети (28,4%) или 172,2 миллиарда рублей. Занятых в сфере МСП также около трети от всех занятых в экономике (230 тысяч человек).
За прошлый год общая сумма поступлений налоговых платежей от МСП в консолидированный бюджет области составила более 25,2 миллиарда рублей.
Уфа - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Вчера, 13:38
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКировская область
 
 
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