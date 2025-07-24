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Глава Минтранса провел первое заседание комиссии по крушению Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
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16:34 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/zasedanie-2031193314.html
Глава Минтранса провел первое заседание комиссии по крушению Ан-24
Глава Минтранса провел первое заседание комиссии по крушению Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Глава Минтранса провел первое заседание комиссии по крушению Ан-24
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в четверг провел первое заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Амурской... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:34:00+03:00
2025-07-24T16:34:00+03:00
происшествия
россия
тында
амурская область
андрей никитин (политик)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в четверг провел первое заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Амурской области, где заслушал доклады представителей Росавиации, МЧС, авиакомпании и других ведомств, сообщили в министерстве. Самолет Ан-24 иркутской авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом "Хабаровск - Благовещенск - Тында", при заходе на посадку в аэропорту Тында пропал с радаров. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. СК на транспорте возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций. "Министр транспорта провел первое заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области. Заслушаны доклады представителей Росавиации, МЧС, Минздрава, Роструда, Ространснадзора и авиакомпании", - говорится в Telegram-канале министерства транспорта. На данный момент в аэропорту Тынды усилена группа медиков и психологов для оказания помощи родственникам погибших. Также уточняются места проживания пассажиров — для организации перелетов и размещения их родных. "В первую очередь нужно сосредоточиться на оказании всесторонней поддержки родственникам погибших пассажиров и экипажа Ан-24: перелет к месту происшествия, страховые и социальные выплаты, медицинская и психологическая помощь при необходимости. Все эти меры должны приниматься максимально оперативно", - подчеркнул Никитин, чьи слова приводятся в сообщении. В Минтрансе напомнили о создании комиссии МАК с участием представителей Росавиации, которая будет проводить соответствующее расследование в рамках установленных законом требований.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
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россия
тында
амурская область
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происшествия, россия, тында, амурская область, андрей никитин (политик), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Россия, Тында, Амурская область, Андрей Никитин (политик), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Глава Минтранса провел первое заседание комиссии по крушению Ан-24

Никитин провел заседание комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-24

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в четверг провел первое заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Амурской области, где заслушал доклады представителей Росавиации, МЧС, авиакомпании и других ведомств, сообщили в министерстве.
Самолет Ан-24 иркутской авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом "Хабаровск - Благовещенск - Тында", при заходе на посадку в аэропорту Тында пропал с радаров. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. СК на транспорте возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.
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По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций.
"Министр транспорта провел первое заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области. Заслушаны доклады представителей Росавиации, МЧС, Минздрава, Роструда, Ространснадзора и авиакомпании", - говорится в Telegram-канале министерства транспорта.
На данный момент в аэропорту Тынды усилена группа медиков и психологов для оказания помощи родственникам погибших. Также уточняются места проживания пассажиров — для организации перелетов и размещения их родных.
"В первую очередь нужно сосредоточиться на оказании всесторонней поддержки родственникам погибших пассажиров и экипажа Ан-24: перелет к месту происшествия, страховые и социальные выплаты, медицинская и психологическая помощь при необходимости. Все эти меры должны приниматься максимально оперативно", - подчеркнул Никитин, чьи слова приводятся в сообщении.
В Минтрансе напомнили о создании комиссии МАК с участием представителей Росавиации, которая будет проводить соответствующее расследование в рамках установленных законом требований.
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ПроисшествияРоссияТындаАмурская областьАндрей Никитин (политик)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Ан-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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