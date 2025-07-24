https://ria.ru/20250724/zaharova-2031107924.html

Захарова рассказала, зачем Запад дал Украине 43 миллиарда долларов

Захарова рассказала, зачем Запад дал Украине 43 миллиарда долларов - РИА Новости, 24.07.2025

Захарова рассказала, зачем Запад дал Украине 43 миллиарда долларов

На полученные Киевом от Запада 43 миллиарда долларов Украина могла бы отстроить себя заново и сделать мировые курорты, однако Запад готов давать деньги не в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:28:00+03:00

2025-07-24T12:28:00+03:00

2025-07-24T14:02:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. На полученные Киевом от Запада 43 миллиарда долларов Украина могла бы отстроить себя заново и сделать мировые курорты, однако Запад готов давать деньги не в качестве инвестиций, а только для того, чтобы Украина стала инструментом в их руках, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Бывший министр обороны, а ныне секретарь совета национальной так называемой безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отрапортовал, что в текущем году страна получила рекордный с февраля 2022 года объём международного содействия в сфере безопасности на сумму в 43 миллиарда долларов. Вы представляете вообще порядок цифр?" - сказала она в ходе брифинга. Захарова отметила, что на эти деньги можно было бы сделать Украину по-настоящему процветающим государством: отстроиться заново, создать передовые наукограды, построить технопарк, сделать мировые курорты. "Но нет, участь Украины была в другом - стать не объектом помощи Запада, не объектом западных инвестиций, а инструментом в западных руках, вот под это денег Западу не жалко", - заключила она.

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031045901.html

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