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МИД назвал удары ВСУ по Сочи прицельной террористической атакой - РИА Новости, 24.07.2025
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11:30 24.07.2025 (обновлено: 22:33 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/zaharova-2031086682.html
МИД назвал удары ВСУ по Сочи прицельной террористической атакой
МИД назвал удары ВСУ по Сочи прицельной террористической атакой - РИА Новости, 24.07.2025
МИД назвал удары ВСУ по Сочи прицельной террористической атакой
Удары БПЛА ВСУ по Сочи являются прицельной террористической атакой на мирных жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:30:00+03:00
2025-07-24T22:33:00+03:00
безопасность
россия
сочи
краснодарский край
мария захарова
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Удары БПЛА ВСУ по Сочи являются прицельной террористической атакой на мирных жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это не удары по вооруженным силам, это не атаки на военных, это не акции против военной техники. Это прицельная террористическая атака на мирных жителей. Выбираются, очевидно, безоружные люди, которые занимаются своим ежедневным делом, работают", — сказала Захарова на брифинге. В ночь на четверг город подвергся атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края сообщил, что в результате атаки два человека погибли, одиннадцать пострадали и четверо в больнице. В среду вечером, напомнили в администрации, Минобороны России опубликовало данные о том, что в течение прошлой ночи с 20:40 мск 23 июля до 01:40 мск 24 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 беспилотных летательных аппаратов, 21 из которых — над Черным морем. Опасность атаки БПЛА объявлялась также на территории ФТ "Сириус".
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безопасность, россия, сочи, краснодарский край, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия
Безопасность, Россия, Сочи, Краснодарский край, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
МИД назвал удары ВСУ по Сочи прицельной террористической атакой

Захарова назвала удары БПЛА ВСУ по Сочи прицельной террористической атакой

Атака БПЛА на Сочи. Кадр видео из соцсетей
Атака БПЛА на Сочи. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Атака БПЛА на Сочи. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Удары БПЛА ВСУ по Сочи являются прицельной террористической атакой на мирных жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это не удары по вооруженным силам, это не атаки на военных, это не акции против военной техники. Это прицельная террористическая атака на мирных жителей. Выбираются, очевидно, безоружные люди, которые занимаются своим ежедневным делом, работают", — сказала Захарова на брифинге.
В ночь на четверг город подвергся атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края сообщил, что в результате атаки два человека погибли, одиннадцать пострадали и четверо в больнице.
В среду вечером, напомнили в администрации, Минобороны России опубликовало данные о том, что в течение прошлой ночи с 20:40 мск 23 июля до 01:40 мск 24 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 беспилотных летательных аппаратов, 21 из которых — над Черным морем. Опасность атаки БПЛА объявлялась также на территории ФТ "Сириус".
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Семьям погибших и пострадавшим после атаки БПЛА в Сочи окажут поддержку
Вчера, 10:00
 
БезопасностьРоссияСочиКраснодарский крайМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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