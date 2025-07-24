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МИД назвал удары ВСУ по Сочи прицельной террористической атакой
МИД назвал удары ВСУ по Сочи прицельной террористической атакой - РИА Новости, 24.07.2025
МИД назвал удары ВСУ по Сочи прицельной террористической атакой
Удары БПЛА ВСУ по Сочи являются прицельной террористической атакой на мирных жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:30:00+03:00
2025-07-24T11:30:00+03:00
2025-07-24T22:33:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Удары БПЛА ВСУ по Сочи являются прицельной террористической атакой на мирных жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это не удары по вооруженным силам, это не атаки на военных, это не акции против военной техники. Это прицельная террористическая атака на мирных жителей. Выбираются, очевидно, безоружные люди, которые занимаются своим ежедневным делом, работают", — сказала Захарова на брифинге. В ночь на четверг город подвергся атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края сообщил, что в результате атаки два человека погибли, одиннадцать пострадали и четверо в больнице. В среду вечером, напомнили в администрации, Минобороны России опубликовало данные о том, что в течение прошлой ночи с 20:40 мск 23 июля до 01:40 мск 24 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 беспилотных летательных аппаратов, 21 из которых — над Черным морем. Опасность атаки БПЛА объявлялась также на территории ФТ "Сириус".
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безопасность, россия, сочи, краснодарский край, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия
Безопасность, Россия, Сочи, Краснодарский край, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
МИД назвал удары ВСУ по Сочи прицельной террористической атакой
Захарова назвала удары БПЛА ВСУ по Сочи прицельной террористической атакой