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Юрист рассказала, что делать при взломе аккаунта в соцсетях - РИА Новости, 24.07.2025
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Юрист рассказала, что делать при взломе аккаунта в соцсетях
Юрист рассказала, что делать при взломе аккаунта в соцсетях - РИА Новости, 24.07.2025
Юрист рассказала, что делать при взломе аккаунта в соцсетях
В случае взлома аккаунта в соцсетях необходимо как можно скорее обратиться в полицию с заявлением, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:45:00+03:00
2025-07-24T03:45:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В случае взлома аккаунта в соцсетях необходимо как можно скорее обратиться в полицию с заявлением, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. "Чем раньше потерпевший заявит о преступлении, тем быстрее сотрудники правоохранительных органов начнут розыскные мероприятия", - сказала Браун. Она пояснила, что в таком случае будет скорее начат сбор данных и доказательной базы. что позволит своевременно запросить провайдеров, благодаря чему преступника быстрее привлекут к ответственности. Эксперт добавила, что за нелегальный доступ к киберинформации установлена уголовная ответственность по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Так, согласно законодательству, злоумышленнику грозит штраф до 200 тысяч рублей или даже тюремное заключение до двух лет. При этом Браун отметила, что преступник понесет наказание, только если его деяния привели к неблагоприятным последствиям, например к копированию, уничтожению, модификации или блокированию сведений. Она добавила, что наказание может быть жестче, если своими действиями злоумышленник причинил крупный ущерб потерпевшему или если преступление привело к тяжким последствиям.
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технологии, россия, общество
Технологии, Россия, Общество
Юрист рассказала, что делать при взломе аккаунта в соцсетях

Юрист Браун: при взломе аккаунта нужно как можно скорее обратиться в полицию

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАтака вируса
Атака вируса - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В случае взлома аккаунта в соцсетях необходимо как можно скорее обратиться в полицию с заявлением, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
"Чем раньше потерпевший заявит о преступлении, тем быстрее сотрудники правоохранительных органов начнут розыскные мероприятия", - сказала Браун.
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Она пояснила, что в таком случае будет скорее начат сбор данных и доказательной базы. что позволит своевременно запросить провайдеров, благодаря чему преступника быстрее привлекут к ответственности.
Эксперт добавила, что за нелегальный доступ к киберинформации установлена уголовная ответственность по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Так, согласно законодательству, злоумышленнику грозит штраф до 200 тысяч рублей или даже тюремное заключение до двух лет. При этом Браун отметила, что преступник понесет наказание, только если его деяния привели к неблагоприятным последствиям, например к копированию, уничтожению, модификации или блокированию сведений.
Она добавила, что наказание может быть жестче, если своими действиями злоумышленник причинил крупный ущерб потерпевшему или если преступление привело к тяжким последствиям.
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