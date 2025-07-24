https://ria.ru/20250724/vystavka-2031117798.html

Агропредприятия и фермеры обмениваются опытом на выставке под Челябинском

Агропредприятия и фермеры обмениваются опытом на выставке под Челябинском - РИА Новости, 24.07.2025

Агропредприятия и фермеры обмениваются опытом на выставке под Челябинском

Фермеры, производители агротехники и профильные учебные заведения обмениваются опытом на сельскохозяйственной выставке "День поля – 2025", которая проходит в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:53:00+03:00

2025-07-24T12:53:00+03:00

2025-07-24T12:53:00+03:00

челябинская область

челябинская область

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 июл – РИА Новости. Фермеры, производители агротехники и профильные учебные заведения обмениваются опытом на сельскохозяйственной выставке "День поля – 2025", которая проходит в Челябинской области 23-24 июля, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Глава региона принял участие в открытии агровыставки, которая проходит в Чебаркульском муниципальном округе. "Каждый сезон мы собираем на одной площадке наши агропредприятия, фермеров, производителей техники и оборудования, профильные вузы и колледжи. Обмениваемся опытом, аграрии представляют свою продукцию и перспективные наработки. Плюс пообщался с победителями конкурса "Лидеры села. Южный Урал". Обсудили с ребятами развитие наших сельских территорий", - написал Текслер в своем Telegram-канале. Он отметил, что на выставке представлены современная техника и решения для повышения эффективности сельского хозяйства, в том числе лучшие отечественные новинки, например, челябинских производителей. "Наука активно занимается районированием культур, подходящих нашему климату. Челябинский институт сельского хозяйства, "Чебаркульская птица", "Ситно" и другие предприятия ведут эту работу. Также используются беспилотники для оцифровки и опрыскивания полей от насекомых и сорняков. Все эти технологии применяются в нашем региональном сельском хозяйстве", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора. На выставке губернатор ознакомился с достижениями ведущих предприятий агропромышленного комплекса Челябинской области. "Мы занимаемся современными импортозамещающими технологиями, в частности, генетикой курицы. Она в основном импортная сегодня, и это по-настоящему важная часть продовольственной безопасности, потому что, вводя санкции, Запад пытается нас отключить от современных технологий", – пояснил глава региона. Также Текслеру на выставке продемонстрировали новые технологии в растениеводстве и животноводстве, включая беспилотники и современные решения для повышения урожайности, уточняется в сообщении пресс-службы. Кроме того, по данным правительства региона, в рамках выставки прошло совещание фермеров, где были подведены итоги работы в прошлом году, а также обсуждались инструменты поддержки фермерских хозяйств. Так, по словам исполнительного директора Совета Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области Ольги Пестриковой, Союз стал участником всероссийской Ассоциации "Народный фермер", также было заключено соглашение с "Россельхозбанком". "Действует специальная льготная программа для фермеров "Росагролизинга", и ей уже воспользовались некоторые южноуральские фермеры. В рамках трехстороннего сотрудничества союза, ЮУрГАУ, регионального минсельхоза проводим "Школу фермеров". В этом году с участием Россельхозбанка в программу включены курсы для участников СВО. Проводим встречи с фермерами в разных районах области, где озвучиваются самые актуальные вопросы, находим их решение, в том числе участвуя во всероссийских мероприятиях фермеров, где мы можем обсуждать темы с первыми руководителями отрасли", - цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства региона слова Пестриковой. Также на совещании обсуждались меры господдержки фермеров, банковские программы, отмечает минсельхоз региона. Один из насущных для фермеров вопросов – выгодная реализация выращенного урожая, и такую возможность предоставляет ООО "Ресурс" – отечественная компания по производству круп под маркой "Увелка", реализовавшая масштабный инвестпроект по увеличению производства. По словам руководителя отдела закупа компании Екатерины Смирновой, основное зерно компании – овес, гречиха и просо. "Это не высокомаржинальные культуры, и чтобы "сподвигнуть" фермеров выращивать их, мы пришли к выводу, что нам нужно оказывать поддержку. Эту программу мы активно развиваем. На сегодня заключили договоры на поставку порядка 100 тысяч тонн зерна. В договоре фиксируется стоимость зерна и объем поставок. В рамках договора предоставляем технику, семена, удобрения, топливо. Расчет за эти материальные ресурсы будем осуществлять осенью, уже после того, как мы с вами рассчитаемся за зерно", - цитирует пресс-служба минсельхоза слова Смирновой.

https://ria.ru/20250620/roboty-2024104705.html

челябинская область

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челябинская область, алексей текслер