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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 24.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:41:00+03:00
2025-07-24T12:41:00+03:00
2025-07-24T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Родинское, Степановка, Светлое, Полтавка, Красноармейск и Артема Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, шесть пикапов и три артиллерийских орудия.
https://ria.ru/20250724/udary-2031057272.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 420 военных в зоне действий "Центра"