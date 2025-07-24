https://ria.ru/20250724/vsu-2031111481.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 24.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:41:00+03:00

2025-07-24T12:41:00+03:00

2025-07-24T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Родинское, Степановка, Светлое, Полтавка, Красноармейск и Артема Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, шесть пикапов и три артиллерийских орудия.

https://ria.ru/20250724/udary-2031057272.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф