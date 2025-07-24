https://ria.ru/20250724/volgograd-2031212234.html

В Волгограде мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейских

В Волгограде мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейских - РИА Новости, 24.07.2025

В Волгограде мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейских

Житель Волгограда бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейских, которых вызвала его мать, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:26:00+03:00

2025-07-24T17:26:00+03:00

2025-07-24T17:26:00+03:00

происшествия

волгоград

волгоградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ВОЛГОГРАД, 24 июл – РИА Новости. Житель Волгограда бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейских, которых вызвала его мать, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. По данным ведомства, жительница Волгограда обратилась в полицию, что не может попасть в квартиру, где находится ее сын, сотрудники прибыли к ней домой. "По прибытии на адрес, проживающий в квартире мужчина бросил в полицейских бутылку с зажигательной смесью, закрылся изнутри и угрожал применить оружие. В результате инцидента произошло возгорание квартиры, расположенной на 9-м этаже многоквартирного дома. Дальнейшие противоправные действия злоумышленника были пресечены полицейскими при содействии бойцов спецподразделения Росгвардии", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, а мужчину передали специализированной бригаде медиков.

https://ria.ru/20250722/podzhog-2030535383.html

волгоград

волгоградская область

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происшествия, волгоград, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)