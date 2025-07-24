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В Волгограде мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейских - РИА Новости, 24.07.2025
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17:26 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/volgograd-2031212234.html
В Волгограде мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейских
В Волгограде мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейских - РИА Новости, 24.07.2025
В Волгограде мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейских
Житель Волгограда бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейских, которых вызвала его мать, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:26:00+03:00
2025-07-24T17:26:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВОЛГОГРАД, 24 июл – РИА Новости. Житель Волгограда бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейских, которых вызвала его мать, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. По данным ведомства, жительница Волгограда обратилась в полицию, что не может попасть в квартиру, где находится ее сын, сотрудники прибыли к ней домой. "По прибытии на адрес, проживающий в квартире мужчина бросил в полицейских бутылку с зажигательной смесью, закрылся изнутри и угрожал применить оружие. В результате инцидента произошло возгорание квартиры, расположенной на 9-м этаже многоквартирного дома. Дальнейшие противоправные действия злоумышленника были пресечены полицейскими при содействии бойцов спецподразделения Росгвардии", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, а мужчину передали специализированной бригаде медиков.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Волгограде мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейских

Житель Волгограда бросил коктейль Молотова в полицейских, приехавших на вызов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 24 июл – РИА Новости. Житель Волгограда бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейских, которых вызвала его мать, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области.
По данным ведомства, жительница Волгограда обратилась в полицию, что не может попасть в квартиру, где находится ее сын, сотрудники прибыли к ней домой.
"По прибытии на адрес, проживающий в квартире мужчина бросил в полицейских бутылку с зажигательной смесью, закрылся изнутри и угрожал применить оружие. В результате инцидента произошло возгорание квартиры, расположенной на 9-м этаже многоквартирного дома. Дальнейшие противоправные действия злоумышленника были пресечены полицейскими при содействии бойцов спецподразделения Росгвардии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, а мужчину передали специализированной бригаде медиков.
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