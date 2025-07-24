https://ria.ru/20250724/voennykh-2031112389.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 24.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли за сутки до 200 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:42:00+03:00

2025-07-24T12:42:00+03:00

2025-07-24T12:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли за сутки до 200 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника… ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Искра, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Новоселовка Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

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безопасность, донецкая народная республика, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины