Полицейского во Владивостоке будут судить по обвинению в избиении жены
Полицейского во Владивостоке обвинили в избиении жены в течение четырех лет
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Правоохранители направили в суд уголовное дело на полицейского во Владивостоке, который обвиняется в том, что на протяжении нескольких лет избивал свою супругу, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
В апреле в местных Telegram-каналах разошлась информация о том, что полицейский в ходе конфликта с бывшей женой в подъезде ее дома якобы избил ее, а также забрал их двухлетнего сына. Отмечалось, что полицию и "скорую" вызвала подруга потерпевшей, также сняв видео, где слышна ругань и видно, как женщина лежит на полу подъезда, а над ней склонился мужчина. В региональном УМВД сообщали, что проверяется информация о том, что сержант полиции одного из территориальных отделов городского УМВД напал на супругу. Было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. В краевой прокуратуре РИА Новости уточняли, что пострадавшая юридически еще являлась супругой полицейского, но за месяц до инцидента они фактически разошлись. Мужчину заключили под стражу. В прокуратуре сообщали, что фигурант наносил побои "с особой жестокостью на протяжении месяца".
"Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, который обвиняется в угрозе убийством своей супруге и ее истязании (ст. 119 УК РФ, ст. 117 УК РФ)… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с марта 2021 года по март 2025 года фигурант систематически избивал супругу и совершал иные насильственные действия в отношении нее. Кроме того, 29 марта 2025 года, находясь в подъездном помещении дома по улице Тухачевского, в ходе конфликта угрожал ей убийством, добавляет СУСК.