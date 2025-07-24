Рейтинг@Mail.ru
Полицейского во Владивостоке будут судить по обвинению в избиении жены - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/vladivostok-2031019430.html
Полицейского во Владивостоке будут судить по обвинению в избиении жены
Полицейского во Владивостоке будут судить по обвинению в избиении жены - РИА Новости, 24.07.2025
Полицейского во Владивостоке будут судить по обвинению в избиении жены
Правоохранители направили в суд уголовное дело на полицейского во Владивостоке, который обвиняется в том, что на протяжении нескольких лет избивал свою супругу, РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T02:37:00+03:00
2025-07-24T02:37:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Правоохранители направили в суд уголовное дело на полицейского во Владивостоке, который обвиняется в том, что на протяжении нескольких лет избивал свою супругу, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В апреле в местных Telegram-каналах разошлась информация о том, что полицейский в ходе конфликта с бывшей женой в подъезде ее дома якобы избил ее, а также забрал их двухлетнего сына. Отмечалось, что полицию и "скорую" вызвала подруга потерпевшей, также сняв видео, где слышна ругань и видно, как женщина лежит на полу подъезда, а над ней склонился мужчина. В региональном УМВД сообщали, что проверяется информация о том, что сержант полиции одного из территориальных отделов городского УМВД напал на супругу. Было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. В краевой прокуратуре РИА Новости уточняли, что пострадавшая юридически еще являлась супругой полицейского, но за месяц до инцидента они фактически разошлись. Мужчину заключили под стражу. В прокуратуре сообщали, что фигурант наносил побои "с особой жестокостью на протяжении месяца". "Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, который обвиняется в угрозе убийством своей супруге и ее истязании (ст. 119 УК РФ, ст. 117 УК РФ)… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, с марта 2021 года по март 2025 года фигурант систематически избивал супругу и совершал иные насильственные действия в отношении нее. Кроме того, 29 марта 2025 года, находясь в подъездном помещении дома по улице Тухачевского, в ходе конфликта угрожал ей убийством, добавляет СУСК.
https://ria.ru/20250604/volgograd-2020858338.html
https://ria.ru/20250421/khabarovsk-2012437346.html
россия
приморский край
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, владивосток
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток
Полицейского во Владивостоке будут судить по обвинению в избиении жены

Полицейского во Владивостоке обвинили в избиении жены в течение четырех лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Правоохранители направили в суд уголовное дело на полицейского во Владивостоке, который обвиняется в том, что на протяжении нескольких лет избивал свою супругу, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
В апреле в местных Telegram-каналах разошлась информация о том, что полицейский в ходе конфликта с бывшей женой в подъезде ее дома якобы избил ее, а также забрал их двухлетнего сына. Отмечалось, что полицию и "скорую" вызвала подруга потерпевшей, также сняв видео, где слышна ругань и видно, как женщина лежит на полу подъезда, а над ней склонился мужчина. В региональном УМВД сообщали, что проверяется информация о том, что сержант полиции одного из территориальных отделов городского УМВД напал на супругу. Было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. В краевой прокуратуре РИА Новости уточняли, что пострадавшая юридически еще являлась супругой полицейского, но за месяц до инцидента они фактически разошлись. Мужчину заключили под стражу. В прокуратуре сообщали, что фигурант наносил побои "с особой жестокостью на протяжении месяца".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Волгограде женщина сообщила об угрозах от экс-супруга, отсидевшего срок
4 июня, 14:23
"Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, который обвиняется в угрозе убийством своей супруге и ее истязании (ст. 119 УК РФ, ст. 117 УК РФ)… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с марта 2021 года по март 2025 года фигурант систематически избивал супругу и совершал иные насильственные действия в отношении нее. Кроме того, 29 марта 2025 года, находясь в подъездном помещении дома по улице Тухачевского, в ходе конфликта угрожал ей убийством, добавляет СУСК.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В Хабаровске проверяют сообщения о нападении беременной на любовницу мужа
21 апреля, 06:08
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала