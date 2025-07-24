https://ria.ru/20250724/vladivostok-2031019430.html

Полицейского во Владивостоке будут судить по обвинению в избиении жены

Полицейского во Владивостоке будут судить по обвинению в избиении жены - РИА Новости, 24.07.2025

Полицейского во Владивостоке будут судить по обвинению в избиении жены

Правоохранители направили в суд уголовное дело на полицейского во Владивостоке, который обвиняется в том, что на протяжении нескольких лет избивал свою супругу, РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T02:37:00+03:00

2025-07-24T02:37:00+03:00

2025-07-24T02:37:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Правоохранители направили в суд уголовное дело на полицейского во Владивостоке, который обвиняется в том, что на протяжении нескольких лет избивал свою супругу, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В апреле в местных Telegram-каналах разошлась информация о том, что полицейский в ходе конфликта с бывшей женой в подъезде ее дома якобы избил ее, а также забрал их двухлетнего сына. Отмечалось, что полицию и "скорую" вызвала подруга потерпевшей, также сняв видео, где слышна ругань и видно, как женщина лежит на полу подъезда, а над ней склонился мужчина. В региональном УМВД сообщали, что проверяется информация о том, что сержант полиции одного из территориальных отделов городского УМВД напал на супругу. Было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. В краевой прокуратуре РИА Новости уточняли, что пострадавшая юридически еще являлась супругой полицейского, но за месяц до инцидента они фактически разошлись. Мужчину заключили под стражу. В прокуратуре сообщали, что фигурант наносил побои "с особой жестокостью на протяжении месяца". "Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, который обвиняется в угрозе убийством своей супруге и ее истязании (ст. 119 УК РФ, ст. 117 УК РФ)… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, с марта 2021 года по март 2025 года фигурант систематически избивал супругу и совершал иные насильственные действия в отношении нее. Кроме того, 29 марта 2025 года, находясь в подъездном помещении дома по улице Тухачевского, в ходе конфликта угрожал ей убийством, добавляет СУСК.

https://ria.ru/20250604/volgograd-2020858338.html

https://ria.ru/20250421/khabarovsk-2012437346.html

россия

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край, владивосток