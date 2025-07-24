https://ria.ru/20250724/urugvaj-2031018951.html

В Уругвае Киеву не позволят вербовать наемников, считают эксперты

В Уругвае Киеву не позволят вербовать наемников, считают эксперты - РИА Новости, 24.07.2025

В Уругвае Киеву не позволят вербовать наемников, считают эксперты

Власти Уругвая не позволят Киеву, планирующему открыть в стране посольство, заниматься вербовкой наемников, считают местные парламентарии, опрошенные РИА... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T02:21:00+03:00

2025-07-24T02:21:00+03:00

2025-07-24T02:21:00+03:00

в мире

украина

уругвай

россия

андрей сибига

владимир рогов

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/20/1512362062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83dc08fd766d20b2fd84fafe326362e4.jpg

МОНТЕВИДЕО, 24 июл - РИА Новости. Власти Уругвая не позволят Киеву, планирующему открыть в стране посольство, заниматься вербовкой наемников, считают местные парламентарии, опрошенные РИА Новости. Член комиссии по международным делам правящей партии "Широкий фронт" Исмаэль Бланко отметил, что заявление Украины об открытии посольства в Уругвае "удивило" его. Уругвай поддерживает отношения с Украиной с 1992 года, но посольство до сих пор открыто не было. "Уже были заявления о том, что Украина созывает наемников в латиноамериканских странах, как в случае с Колумбией. Но я убежден и верю, что президент (Яманду) Орси не потерпит никаких действий, связанных с наймом людей для их отправки на войну", - сказал Бланко. По его словам, любой шаг Украины в этом направлении может быть расценен как вмешательство в государственные дела Уругвая. С ним согласна и депутат Сесилия Бадин. Она полагает, что Уругвай "ни сейчас, ни когда либо не позволит" рекрутировать граждан для конфликта с Россией. В свою очередь, депутат Виктор Мартин Алдая подчеркнул, что нынешнее правительство Уругвая делает ставку на открытые отношения со всем миром. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев планирует до конца этого года открыть четыре новых посольства в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов высказал мнение, что целью открытия новых посольств Украины в странах Латинской Америки является вербовка наемников.

https://ria.ru/20250722/plennyy--2030548197.html

https://ria.ru/20250207/argentina-1997863140.html

https://ria.ru/20250625/rossija-2025235979.html

украина

уругвай

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, уругвай, россия, андрей сибига, владимир рогов, киев