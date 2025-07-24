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В Уругвае Киеву не позволят вербовать наемников, считают эксперты - РИА Новости, 24.07.2025
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02:21 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/urugvaj-2031018951.html
В Уругвае Киеву не позволят вербовать наемников, считают эксперты
В Уругвае Киеву не позволят вербовать наемников, считают эксперты - РИА Новости, 24.07.2025
В Уругвае Киеву не позволят вербовать наемников, считают эксперты
Власти Уругвая не позволят Киеву, планирующему открыть в стране посольство, заниматься вербовкой наемников, считают местные парламентарии, опрошенные РИА... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T02:21:00+03:00
2025-07-24T02:21:00+03:00
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МОНТЕВИДЕО, 24 июл - РИА Новости. Власти Уругвая не позволят Киеву, планирующему открыть в стране посольство, заниматься вербовкой наемников, считают местные парламентарии, опрошенные РИА Новости. Член комиссии по международным делам правящей партии "Широкий фронт" Исмаэль Бланко отметил, что заявление Украины об открытии посольства в Уругвае "удивило" его. Уругвай поддерживает отношения с Украиной с 1992 года, но посольство до сих пор открыто не было. "Уже были заявления о том, что Украина созывает наемников в латиноамериканских странах, как в случае с Колумбией. Но я убежден и верю, что президент (Яманду) Орси не потерпит никаких действий, связанных с наймом людей для их отправки на войну", - сказал Бланко. По его словам, любой шаг Украины в этом направлении может быть расценен как вмешательство в государственные дела Уругвая. С ним согласна и депутат Сесилия Бадин. Она полагает, что Уругвай "ни сейчас, ни когда либо не позволит" рекрутировать граждан для конфликта с Россией. В свою очередь, депутат Виктор Мартин Алдая подчеркнул, что нынешнее правительство Уругвая делает ставку на открытые отношения со всем миром. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев планирует до конца этого года открыть четыре новых посольства в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов высказал мнение, что целью открытия новых посольств Украины в странах Латинской Америки является вербовка наемников.
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в мире, украина, уругвай, россия, андрей сибига, владимир рогов, киев
В мире, Украина, Уругвай, Россия, Андрей Сибига, Владимир Рогов, Киев
В Уругвае Киеву не позволят вербовать наемников, считают эксперты

Уругвай не позволит Киеву вербовать наемников через посольство

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПорт города Пунта-дель-Эсте в Уругвае
Порт города Пунта-дель-Эсте в Уругвае - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Порт города Пунта-дель-Эсте в Уругвае. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 24 июл - РИА Новости. Власти Уругвая не позволят Киеву, планирующему открыть в стране посольство, заниматься вербовкой наемников, считают местные парламентарии, опрошенные РИА Новости.
Член комиссии по международным делам правящей партии "Широкий фронт" Исмаэль Бланко отметил, что заявление Украины об открытии посольства в Уругвае "удивило" его. Уругвай поддерживает отношения с Украиной с 1992 года, но посольство до сих пор открыто не было.
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"Уже были заявления о том, что Украина созывает наемников в латиноамериканских странах, как в случае с Колумбией. Но я убежден и верю, что президент (Яманду) Орси не потерпит никаких действий, связанных с наймом людей для их отправки на войну", - сказал Бланко.
По его словам, любой шаг Украины в этом направлении может быть расценен как вмешательство в государственные дела Уругвая.
С ним согласна и депутат Сесилия Бадин. Она полагает, что Уругвай "ни сейчас, ни когда либо не позволит" рекрутировать граждан для конфликта с Россией.
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В свою очередь, депутат Виктор Мартин Алдая подчеркнул, что нынешнее правительство Уругвая делает ставку на открытые отношения со всем миром.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев планирует до конца этого года открыть четыре новых посольства в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов высказал мнение, что целью открытия новых посольств Украины в странах Латинской Америки является вербовка наемников.
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