В Черкассах прогремели взрывы
В Черкассах и окрестностях после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Черкассах и его окрестностях на фоне воздушной тревоги в Черкасской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своего корреспондента.
"В Черкассах и в окрестностях города был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Позднее телеканал "Общественное" сообщил о еще нескольких взрывах в Черкассах.
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"В Черкассах были слышны еще несколько взрывов", - добавил телеканал со ссылкой на своих корреспондентов.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Черкасской области звучит с 02.33 по мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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