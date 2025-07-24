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В Черкассах прогремели взрывы - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:24 24.07.2025 (обновлено: 04:38 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031026681.html
В Черкассах прогремели взрывы
В Черкассах прогремели взрывы - РИА Новости, 24.07.2025
В Черкассах прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Черкассах и его окрестностях на фоне воздушной тревоги в Черкасской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T04:24:00+03:00
2025-07-24T04:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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черкасская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Черкассах и его окрестностях на фоне воздушной тревоги в Черкасской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своего корреспондента."В Черкассах и в окрестностях города был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Позднее телеканал "Общественное" сообщил о еще нескольких взрывах в Черкассах."В Черкассах были слышны еще несколько взрывов", - добавил телеканал со ссылкой на своих корреспондентов.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Черкасской области звучит с 02.33 по мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030871975.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, черкассы, черкасская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкассы, Черкасская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Черкассах прогремели взрывы

В Черкассах и окрестностях после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Черкассах и его окрестностях на фоне воздушной тревоги в Черкасской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своего корреспондента.
Черкассах и в окрестностях города был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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Позднее телеканал "Общественное" сообщил о еще нескольких взрывах в Черкассах.
«
"В Черкассах были слышны еще несколько взрывов", - добавил телеканал со ссылкой на своих корреспондентов.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Черкасской области звучит с 02.33 по мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧеркассыЧеркасская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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