https://ria.ru/20250724/ukraina-2031026681.html

В Черкассах прогремели взрывы

В Черкассах прогремели взрывы - РИА Новости, 24.07.2025

В Черкассах прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в городе Черкассах и его окрестностях на фоне воздушной тревоги в Черкасской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T04:24:00+03:00

2025-07-24T04:24:00+03:00

2025-07-24T04:38:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Черкассах и его окрестностях на фоне воздушной тревоги в Черкасской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своего корреспондента."В Черкассах и в окрестностях города был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Позднее телеканал "Общественное" сообщил о еще нескольких взрывах в Черкассах."В Черкассах были слышны еще несколько взрывов", - добавил телеканал со ссылкой на своих корреспондентов.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Черкасской области звучит с 02.33 по мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030871975.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, черкассы, черкасская область, россия, вооруженные силы украины