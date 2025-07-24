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Киев продолжает настаивать на полном прекращении огня, заявил Умеров - РИА Новости, 24.07.2025
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03:02 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031021184.html
Киев продолжает настаивать на полном прекращении огня, заявил Умеров
Киев продолжает настаивать на полном прекращении огня, заявил Умеров - РИА Новости, 24.07.2025
Киев продолжает настаивать на полном прекращении огня, заявил Умеров
Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров по итогам третьего раунда переговоров с российской делегацией заявил, что Киев продолжает наставить на... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:02:00+03:00
2025-07-24T03:02:00+03:00
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михаил галузин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров по итогам третьего раунда переговоров с российской делегацией заявил, что Киев продолжает наставить на полном прекращении огня без условий, несмотря на то что ранее в Москве подобные призывы расценивали как возможность для перевооружения Киева. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. "Украина продолжает настаивать на полном и безусловном прекращении огня как необходимой основе для эффективной дипломатии. Мы готовы к прекращению огня сейчас и к началу переговоров о... мире... Прекращение огня должно быть подлинным, это должно включать полное прекращение огня по гражданской и критической инфраструктуре", - заявил Умеров журналистам после переговоров, трансляцию вели украинские СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине. Ранее министр отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет РФ стратегическое поражение. При этом глава украинской делегации в Стамбуле поблагодарил иностранных партнеров и особенно Турцию за ее роль в предоставлении платформы для диалога. "Мы благодарны нашим партнерам, которые поддерживают попытки мира, особенно... Турции за ее активную роль по предоставлению платформы для диалога и мира", - отметил Умеров. Он также заявил о возможности совершить "реальные шаги" в рамках переговоров. "Реальные шаги возможны, и другая сторона должна продемонстрировать конструктивный и реалистичный подход. Мы продолжим работать, чтобы достичь этого", - добавил он. По итогам прошедших в среду переговоров Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены, Россия вернула Украине более семи тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ и предложила Украине передать еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ. Кроме того, по его словам, второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной примерно по 1200 человек завершен, Россия также предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий будут продолжены, отмечал он. Россия также предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил Мединский. Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250724/kiev-2031016196.html
https://ria.ru/20250723/peregovory-2031005116.html
https://ria.ru/20250723/medinskij-2031004323.html
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в мире, россия, украина, стамбул, рустем умеров, владимир мединский, михаил галузин, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, киев
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Рустем Умеров, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО, Киев
Киев продолжает настаивать на полном прекращении огня, заявил Умеров

Умеров после переговоров в Стамбуле снова заявил о прекращении огня без условий

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров по итогам третьего раунда переговоров с российской делегацией заявил, что Киев продолжает наставить на полном прекращении огня без условий, несмотря на то что ранее в Москве подобные призывы расценивали как возможность для перевооружения Киева.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"На пределе": депутат Рады объяснил странное поведение Киева на переговорах
Вчера, 01:27
"Украина продолжает настаивать на полном и безусловном прекращении огня как необходимой основе для эффективной дипломатии. Мы готовы к прекращению огня сейчас и к началу переговоров о... мире... Прекращение огня должно быть подлинным, это должно включать полное прекращение огня по гражданской и критической инфраструктуре", - заявил Умеров журналистам после переговоров, трансляцию вели украинские СМИ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине. Ранее министр отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет РФ стратегическое поражение.
При этом глава украинской делегации в Стамбуле поблагодарил иностранных партнеров и особенно Турцию за ее роль в предоставлении платформы для диалога. "Мы благодарны нашим партнерам, которые поддерживают попытки мира, особенно... Турции за ее активную роль по предоставлению платформы для диалога и мира", - отметил Умеров.
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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23 июля, 23:03
Он также заявил о возможности совершить "реальные шаги" в рамках переговоров. "Реальные шаги возможны, и другая сторона должна продемонстрировать конструктивный и реалистичный подход. Мы продолжим работать, чтобы достичь этого", - добавил он.
По итогам прошедших в среду переговоров Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены, Россия вернула Украине более семи тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ и предложила Украине передать еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ. Кроме того, по его словам, второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной примерно по 1200 человек завершен, Россия также предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.
Бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий будут продолжены, отмечал он. Россия также предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил Мединский.
Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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23 июля, 22:47
 
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